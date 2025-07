SPREMNA SVADBENA ZVONA! Munja i Stefani najavili venčanje, pa Matora šokirala svojim planovima sa Draganom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, koji su ovom prilikom otkrili da li planiraju venčanje sa svojim partnerima.

- Ne razmišljam još uvek o tome. Nadam se da će mi ovo biti poslednja ljubav i da će me moja Dragica voleti do kraja života. Pre će lepa reč do mene da dopre - rekla je Matora.

- Ove godine neće biti. Fizički ove ne možemo stići, ali sledeće može. Moram prvo da je verim a da ne zna - rekao je Munja.

Autor: A.Anđić