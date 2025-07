Raskrinkavanje kakvo se ne pamti! Gledateljka otvorila pandorinu kutiji o Aneli, pa je dokrajčila: Baju je stid da ispriča... (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Dobro jutro, Dijana iz Autralije je. Da pozdravim Luku Vujovića. Aneli, Dijana je! Da li si dostojan da nosiš od dede ime i prezime? Da li te je stid od babe Bose i tetke Nade? - pitala je gledateljka.

- Kako su zvali mog dedu i po čemu je poznat? Juče sam bio sa Peđom, ne verujem da mu je sad prijatno dok pominjete našu pokojnu tetku - rekao je Luka.

- Da li ćeš i ove godine ići? - pitala je.

- Ja najviše oblazim grobnicu Vujovića. Neprijatno mi je da pričam, drugačije je da ste Vi ovde - rekao je Luka.

- On je dobio ime po svom pokojnom dedi. Oni u grobu nemaju mira od njega. Znaju svi šta je ona radila. U Švici je sve saznao za nju. Ti si znala gde je Risto! - rekla je gledateljka.

- Ne pričam o ljudima koji nisu sa nama - rekla je Aneli.

- Da li ste ove informacije dobili od nekog člana moje porodice? - pitao je Luka.

- Ja sam rodom iz Bileće, to ti je dovoljno - rekla je gledateljka.

I da je sve što pričate istina, zar nije u svom tom zlu dobro da jedno drugo poguramo za neki bolji život? - pitao je Luka.

- Aneli zna koga je otkucala. Baja se neće javiti Luki dok je sa njom. Baja je sve saznao u Švajcarskoj. Koliko si novca prenela u Tursku? Igrala si oko šipke i u Švajcarskoj i u Turskoj - rekla je gledateljka.

- To je umetnost, volela bih da znam to. Nikad, to bi se pričalo i prošle godine - rekla je Aneli.

- Ona nikad neće biti priznata u porodici Vujović. Baju je stid da ispriča šta je sve saznao - rekla je gledateljka.

- Janjuš je demantovao radi Borisa sve. Ako priznaš jedno nikad više neću nazvati. Nikad nisi bila gospođa niti si bila u braku sa Asminom. Imaju sve video i tebi, narkomanko jedna. Kad si trebala ići na sud u Nemačku, lagala si da ideš u Zagreb, ljude si otkucala kao zaštićeni svedok. Ajde sad priznaj Ivani ko je platio kauciju. Kauciju je pratio njen kriminalni brat Ajlin Ahmić. Oni su imali jednu operaciju. Kad je došla u Austriju preko noći je bila na pozivu sa Asminom, ona je devojka za jednu noć. Bićeš sa Lukom dok se Vujovići podignu - rekla je gledateljka.

- Moja porodica koju je aneli upoznala podržava Aneli - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić