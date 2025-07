Sad je sve jasno! Aneli obelodanila sve detalje razgovora sa Alibabom, pa priznala da li strahuje od susreta Luke i Maje Marinković! (VIDEO)

Progovorili!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ja sam Svetlana Perišić. Ti si bila jako neprijatna, dobro je što si i peta. Ako uđe u sledećoj neće biti ni deseta. Luka je mnogo ružne reči izgovarao i psovao. To je ponašanje odvratnih osoba -rekla je gledateljka.

- To ste u pravu - rekao je Luka.

- Tvoje reči su odzvanjale i komentarisale se kasnije. Nakon tvojih reči da je neuredna, oglasio se Alibaba i komentarisao tvoj donji veš - rekla je Ivana.

- On nikad nije video moj veš. Odvratno mi je - rekla je Aneli.

- Dosta je uticalo i to da su za crnim stolom izvrtali reči. Ispalo je da sam ja nju hteo da ponizim, a zapravo je htela da dođe u moj krevet - rekao je Luka, pa je Aneli progovorila o njegovom razgovoru sa Asminom:

- Oni su mene zvali i zvali. Ja sam rekla da me ne trebaju zvati, a on je tražio Luku, a ja sam mu rekla: "Zbog tebe me ostavio jer si objavio snimke". Luku je sutradan zvao neki broj, zvao ga je njegov menadžer. Kasnije se Alibaba javio i onda su razgovarali - rekla je Aneli.

- On je i tada rekao kako nisi ti njega zvala da pričate neku temu nego je bilo oko auta - rekao je Luka, pa odgovorio na Bajino oglašavanje za Pink.rs:

- Da je moj sin drugačijeg mišljenja pa i da razmislim. Majka presrećna što smo zajedno, brat i sestra isto, ma smešna priča. Hoće li da me otprati i sa instragrama? Može i da me pljuje i da me hvali - pitao je Luka.

- Luka, kakvo mišljenje imaš o Ivanu Marinkoviću nakon svega? - glasilo je pitanje sa Iksa.

- Ivan je neko ko je meni dao za pravo svojim ponašanjem da se ja pokajem što se tako desilo. Bio je tu za mene kad drugi nisu. Za Aneli je stavrno bio tu dok su je drugi gazili. On je neko ko nije škrt, nikad nije tražio nešto zauzvrat. U nekim momentima me iritirao, ali on voli da odigra rijaliti - rekao je Luka.

- Aneli, da li bi pustila Luku da uđe u Elitu 9, a tamo će biti Maja? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Kad bi poželeo da ode bih, verujem mu sto posto - rekla je Aneli.

- Ne znam. Gledamo kako će ovaj period da ide. Ne bih doneo sam ovu odluku. To bi bila možda šansa da imamo stan u Beogradu - rekao je Luka.

- Pitala sam ga par puta da li planira - rekla je Aneli.

- Bez dogovora sa njom ne bih odlučio - rekao je Luka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić