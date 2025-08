Šok, šok i šok!

Aleksandra Nikolić i Milovan Minić otkrili su za portal Pink.rs šta očekuju od večerašnjeg suočavanja sa Milosavom Pravilović i Ivanom Marinkovićem.

Aleksandra je otkrila da njen bivši muž planira da joj oduzme starateljstvo nad ćerkom, te je otkrila sve detalje.

Kako vam sada ide kada ste zajedno u spoljnom svetu?

- Ide nam dobro. Međutim, Milosava nije za naš odnos, nismo u kontaktu zbog toga. Nadam se da će se pojaviti u emisiji. Ona je imala takav stav da ako nakon završetka rijalitija budem bila sa Milovanom, neće želeti kontakt sa mnom. Ona je moja majka, nedostaje mi, ali se nadam da će razumeti da je Milovan moj izbor.

Kako ste rešili da jedno drugom pređete preko svega?

- Što se mene tiče, nisam prešla preko svega još uvek.

Šta očekujete od Ivana Marinkovića večeras i tog susreta?

- Ja sam i sam rekao da ne očekujem ništa.

- Ni ja. Meni bivši muž pokušava da oduzme dete. To mi je sad veća okupacija znatno. Svim silama se trudi da mi oduzme dete. Moje je da se sada borim. Nadam se da će pravda biti na mojoj strani. To je moja borba. Suđenje je odloženo sa septembar. Mojoj ćerki je zabranio komunikaciju sa mnom. Ja imam pravo da je viđam, ali on to ne želi da mi dozvoli. Moje dete je veoma tužno zbog toga. Ovom prilikom moram da kažem sve.

Mama, vidimo se u petak, do tada se nećemo čuti - glasila je glasovna poruka Aleksandrine ćerke, koju je pustila pripadnicima sedme sile.

Milovane, kako čuvaš i paziš Aleksandru?

- Kao malo vode na dlanu je čuvam i pazim, to je tako. Ne mogu samo da verujem, ako mogu da se nadovežem, da neki ljudi mislim na bivše partnere koriste decu kao oružje da dođu do cilja. Uticaj je veliki na decu. Provokacije su svakodnevne sa Uroševe i Marijanine strane. Ne plašimo se nikoga. Aleksandrina ćerka je po privremenoj meri kod svog oca. To je tako.

- Šalju nam poklone provokacije, strašno je kako se ponašaju. Najveća greota je jer se svete preko dece. Bilo je svega, sad treba da se glesa šta će biti u budućnosti.

