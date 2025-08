NISAM IMAO NOVAC DA ODEM NA MORE: Ivan Marinković ogolio dušu o sinu Željku, evo da li je sklopio primirje sa Miljanom Kulić! (VIDEO)

Progovorio!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Josipović Bogdanka ovde. Imam spremna pitanja za Ivana. Ćuti dok ja pričam! Je l' se ti imalo stidiš? Ja sam i primetila da se ne stidiš. Ja rtvog sina volim kao da sam mu baba. Ti si svom detetu obećao more. Umesto da ideš sa svojim detetom ti pijančiš. Da su pametne Miljana i Marija da te nikad u kuću ne puste. Sram te bilo! Imao si sve, sve su uplatile za tebe. Ti si nikakav otac! Osim pet hiljada patike ništa nisi kupio. Ja tuđoj deci kupim, a ne svom detetu. On ti je na putu rekao: "Tata, meni se pi*ki", a ti govoriš "Čekaj". Ti si nikakav otac. Ko bi detetu zamerio da si mu skinuo gaćice da piški. Marija ne puštaj dete da ide kod ivana! Ti se smeješ nekome... Ona je za tebe dama, a on je za tebe gospodin. Ti nisi nikad bio otac. Zapustio si jedno, pa drugo dete, pa mene srce boli - rekla je gledateljka.

- To je živa istina - ubacio se Milovan.

- Ja sam uvek podržavala Miljanu. Ti si lagao kako si jednom sa njom spavao, ja sam to gledala. Bio si ljubomoran bio kad su bili vezani Miljana i tvoj drug. Ti nisi vredan! Miljana je za tebe inteligentna, ti nemaš pameti kao jedno pile - rekla je gledateljka.

- Ne mogu da se setim toga - rekao je Ivan.

- Jer si bio svaki dan pijan. Ti si glup. Da si inteligentan ne bi išao iz rijalitija u rijaliti - rekla je gledateljka.

- Da li znate kako se definiše inteligencija? - pitao je Ivan.

- Tako se definiše što si ti glup. Moj tata je takva pijandura pio i sejao decu. Da mi je ovde Ivan u mom selu ja bih ga mogla izlupati, žao mi je te dece - rekla je gledateljka.

- Nije se ništa desilo, sve je bilo super. Bio sam kod njih u Nišu kao i svake godine. Željka smo otpratili na more. Nisam imao finansijskih mogućnosti da odem na more. Ja ne volim da uzimam novac i da me neko finansira. Nisam hteo da dođem u situaciju da od nekoga pozajmim. Hoću da ne dugujem nikome ništa na ovom svetu. Ne želim da dugujem. Neće to ništa naročiuto da promeni, osim ako mi neki fanovi noćas uplate 1000 evra, pa da sutra odem u tivat kod Željka. Sve je super bilo i sve će biti super. Ne znam šta je pričala Miljana, ali Marija i ja nismo ništa izgovarali. Ja sam čovek koji voli da živi lepo. Neće Željko ništa propustiti što ga je tata ponovo Slagao, a jesam to priznajem. Znam da je njemu sa bakom i Miljanom super i čujemo se svakodnevno. Neka mi sudi narod - rekao je Ivan.

