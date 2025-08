ON ĆE BITI DOBAR OTAC: Munja uložio poslednji atom snage da promeni mišljenje Milice Veličković, evo šta je rekao o Terzinoj porodici (VIDEO)

Progovorio!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu.

- Dobro veče, Zaga ovde. Prošle godine toliko velika ljubav da će se boriti sa svima za nju. Obećao joj je dom i porodicu, da će njegova ćerka imati oca. Otac koji planira odmore,a videće u parku bebu... Munja koji nije znao da će postati otac, čija je devojka haos napravila i to je progutao da bude otac. To je razlika i zato bih voleo da ne nastavlja sa tim, znao je on i ostao je sa njom do sekund pre ulaska. I? - pitala je gledateljka.

- Terza u ovoj celoj situaciji ispada loš jer kudi Milicu. On je stvarno porodičan čovek. Ja sam bio kod njega kući, oseti se toplina u porodici. Ja sam video odnos dece prema njemu. Ne može dete da glumi, nego oseti ljubav od njega. On će biti dobar otac! Ja znam da sam pokazao jako loše stvari unutra, ali sam pokušao da n epokažem svoje emocije ljudima da se ne bi sladili time. Kad sam saznao za dete, onda sma pukao i nisam mogao da se kontrolišem - rekao je Munja.

- Setimo se njegovog urlikanja kad je Milcia ušla, on se totalno izbezumio - rekla je Kačavenda.

- On je meni rekao da sačekam kad Matora uđe, možda nije sve tako. Ja sam omražen, svetan sam toga. Pokzaoa sam loše stavri koje mogu da se isprave. Terza neće biti loš otac - rekao je Munja.

- Šta sad treba da mu skinemo glavu? Ja mislim da su oni ostali zajedno da bi se njihov odnos lepo razvio. To što je napravio popravke nema. Ja bih sa padobranom skočila i udavila ga kao pevca, ali to ti je život. Mi smo svoje živote stavili na tacne - rekla je Kačavenda.

- Mi smo takvi, ludi i pozitivni - ubacio se Terza.

- Terzi Milica ne dozvoljava da pokaže da li će da bude dobar otac ili ne - rekao je Bebica.

- Ja sam Stefani mnogo volela. Ona je posebna, sluđena i tačno je bilo ono što sam ja pomislila kako se zavrzla u onu priču. Munja će uvek imati veću toleranciju jer nije znao - rekla je Kačavenda.

- Ja sam sa Stefani vodio ljubav, a ne što se to desilo. To dete će da bude najsrećnije na svetu - rekao je Munja.

- Ona je po svom izlasku iz kuće napravila neke stvari, tako da ne može ići sve na njega - rekla je Kačavenda.

- Da je ona ostala tu, bilo bi svašta. Možda se ne bi pomirili, ali je i ona bila popustila. Ja sam bio svestan kroz šta je ona prošla, mogla je i trudnoća da bude ugrožena - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić