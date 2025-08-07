Na korak do pucanja: Aleksandra priznala sve što joj leži na duši, ovo ju je skupo koštalo! (VIDEO)

Shvatila koliko je dobra i navina!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović. U program se uključila gledateljka Marija.

- Meni je sam žao Aleksandre - rekla je ona.

- Hvala, gledam kako sam lepa i zgodna, a sedim i brukam ceo. Ja kad bih progovorila... Neću da dozvolim ovo, pa rod rođeni da mi je. Hoću da iskoiristim moj život, pa makar i na kraju sveta. Ja sam rođena pod zvezdom da me pljuju, gaze, uzimaju mi pare, to je moj život, ali preživeću dok mogu - pričala je Aleksandra.

- Šta si mi pretila malopre? - pitao je Ivan.

- Dosta si lagao ovaj narod - rekao je Milovan.

- Aleksandra, pogledaj se u ogledalo, ne treba ti niko. Trebaš sebi da bi bila drugima dobra, ne praštaj više, niko nije bezgrešan i svi smo imali greške. Ne ponavljam iste greške, ne trebaju ti Ivan, Milovan i Uroš. Okreni novi list, lepa si, zgodna, perspektivna, uspešna, uvek si se izdizala kao feniks. Bori se za svoje dete. Sve dok si u ovom vrtlogu sve ćeš više da toneš. Meni je iskrene tebe žao, tebe je tvoja dobrota koštala u životu - pričala je gledateljka.

- Pun mi k*rac, gospođo. Ceo život sam okružena, valjda sam ja naivna. Verujte mi da bih na kraj svet pobegla da nemam borbu za dete - rekla je Aleksandra.

- O kome pričate? Ovaj ju je slao u Tetovo da igra, da li je ovo moguće? - pitao je Ivan.

- Ovo je kockar svi znaju ovu pijanduru - odbrusila je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić