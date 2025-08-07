AKTUELNO

RAT U PROGRAMU: Milosava priznala zašto je Aleksandra pobegla od kuće sa 16 godina, Ivanu prekipelo i sve ih urnisao! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović

- Milosava, zašto je Aleksandra živela sama? - pitala je voditeljka.

- Otišla je kod oca i sestre jer sam je jedno jutro sačekala i udarila joj šamar. Nisam je saslušala, imali su kvar na kolima to jutro kad su došli, a ona je bila redovna kući. Spakovala se i otišla kod sestre i oca u Crnu Goru, vratila se posle dva meseca. Nije otišla na ulicu. Ona je počela rano da radi na špediciji. Neću da pričam da je ne znam kakva, kad je bila jako dobra devojka. To jutro nije došla, uplašila sam se jer sam mislila da se nešto desilo. Ona nikad nije pravila probleme, momka je prvi put imala sa 16 godina... Ona je bila devojka, nije izlazila i provodila se. Povuku jedni druge jer hoće lep i luksuzni život. Ja imam unuke od 25 godina, rano sam se udala i rodila sa 19 godina, a ona je bila najmlađa i nju sam rodila sa 29 - pričala je Milosava.

- Aleksandra, u kakvim si odnosima sa sestrama? - pitala je Maša.

- Čula sam se sa obe sestre - rekla je ona.

- Lažeš, ti nemaš kontakt sa sestrama. Lažete Milosava i ti - umešao se Ivan.

- Čula sam se sa starijom ćerkom i kaže da se čula sa Aleksandrom, ja to mogu da potvrdim - dodala je Aleksandra.

- Da li vi znate da je ovaj čovek ovde i ova klošarka sa njim, kad je ušao i dao mi 100 evra da je poslednjih 100 evra koje je dao za nju? Prisetite se šta je taj čovek rekao za njenu majku, klošarko i blamu jedan - pričao je Ivan.

- Neka je. Svaka te šutne! Varala te Goca, varala te Jelena, ja te šutnula, nisi zadržao nijednu ženu. Koga ti možeš da zadržiš? Rekao je i ja mu praštam - rekla je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

