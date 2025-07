Ne može očima da je gleda: Anđela konačno priznala zašto je boli Sofija Janićijević, nastao novi karambol! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Koliko te boli Anđela da moraš biti toliko kvarna da moraš da joj narućiš pesmu "Stariji čovek"? - glasilo je pitanje.

- Ne boli me Anđela, nego reči. Radila na katastrofalne stvari da bi iste prebacila meni. Ako je meni prebacila jednu pesmu i rekla da je otpevam, ja sam prebacila i poručila njoj. Ako je moja greška Terza, ja smatram da je njena Zvezdan - rekla je Sofija.

- Mislim da je najviše pokazala da je bolim kad je rekla "Dabogda crkla". Pravo lice je pokazao alkohol, nisu mogli da je obuzdaju i iz nje su izlazili demoni. Bolim je samo zato što je svesna koliko pričam istinu, a ona je toliko neiskrena u svemu i sve joj je rijaliti. Ja sam imala svoju grešku, ali su u njoj svi prepoznali iskrenost, a ona je najneiskrenija osoba u kuću ove sezone. Ja nemam mržnju, samo ne volim kad me neko provocira. Uvek sam govorila da smatram da je bila neiskrena prema Terza. Boli me i nepravda mi je, ja sam ovde prošla golgotu i prolazim je i dan danas, a ovo njeno komentarisanje od strane ukućana mi je sramota. Oni su se do kraja sezone oprali. Njih dvoje nemaju težinu šta god da su radili, samo tih 15 dana jer je tu bila trudna žena i ljudi su se ustručavali da je ne povrede. Posle toga se ona prok*rčila. Žao mi je kad vidim koliko su dvoje ljude koji su napravili sr*nje tako prošli, a gore su prošli Aneli i Luka gde je kao Sandra bila povređena. Oni nemaju težinu i niko ih ne doživljava - dodala je Anđela.

- Milica je otišla drugim putem i radi stvari koje nisu normalne - rekla je Sofija.

- Šta ona ne treba da nastavi da živi svoj život? Njih dvoje su nebitni bez žene koja je prevarena, ona nikakve reakcije ne bi izazivala da je ušla u bilo koju drugu vezu. Ja osećam nepravdu jer ne prolaze svi isto, a ja sam za manji postupak prošla kao bosa po trnju i moja emocija nikad nije dovođenje u pitanje, a ovde ih svi vide da su fejk i prevaranti - dodala je Anđela.

- Slažem se da nemamo težinu, jedina težina ovog odnosa sam bila ja i zbog toga je Milica bila izazvana jer je videla ogromu emociju i zbog toga je pokušala da nas razdvoji. Ona je nažanost uspela u tome, ja sam bila jako zaljubljena. Ja sam toliko želela njega, a on je u tom trenutku ostavio mene. Ona ima ovakvu reakciju ukućana na nju i Gastoza samo jer je iritantna, a da je dostopjanstvena da pusti slepce i da se ne pali ovako imala bi drugačiju reakciju drugih ukućana. Ja sam trpela i ćutala - govorila je Sofija.

- Naravno da Sofiju boli Anđela. Anđela je grešku napravila pre tri sezone i o tome se i dan danas priča, ali to je bez težine jer kad neko pogreši jednom o tome se priča, kad se od nekoga očekuje. Ispred Sofijinog imena treba da stoji "dr*lja". Od Anđele se to nije očekivalo, pa mi deluje da smo i dalje u sezoni šest. Ne verujem da se nekim ljudima ne nabija ono što je bilo pre, a nekima se ne nabija ono što je bilo sad - rekla je Sanja.

- Sanja je ovde prva pomenula banane - dodala je Sofija.

- Mnogo je veća sramota što su se Anđeli podsevale sve devojke iz klana dok se tresla na bini, a kad smo mi pevale ispalo je da želim da ponizim, a želala sam samo da ponizim Sofiju - nastavila je Sanja.

Autor: A. Nikolić