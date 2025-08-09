Osakatila je malu devojčicu da ne odrasta sa oba roditelja: Sanja pukla ne kritike, pa raspalila brutalnu paljbu po Sofiji! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali.

- Marko, da li se povukla Sofija jer si rekao da ćeš izneti stvari koje znaš ako bude drska? - pitala je voditeljka.

- Plaši se da iznesem stvari... Zamoliću te više da me ne pominješ, ja pričam samo istinu za koje imam dokaze, a videćete šta imam ako nastavi da me ponižava i preti. Gledam da se ne mešam u sukob, ali je ona bezobrazna i prebacuje sukob. Video koji je izbacila je očigledno da je Sofija na njemu - govorio je Marko.

Usledilo je prvo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Biserka.

- Želela bih posebno da pozdravim Sofiju i da nakon onoga što je napravila je bila svesna da je napravila grešku. Ova osoba ako može da se zove dečko... Mislim da ima jako velike probleme, njegovo ponašanje je bilo nekontrolisano. Dečko ima traume i iz detinjstva i iz veze... Najgora stvar je zbog veze pljunuti na oca, brata i majku. On nije kopetentan za bilo koji sud o bilo kojoj devojci, kad pored sebe ima takvu devojku - pričala je gledateljka.

- Jeste, najpošteniju i najmoralniju i zajedno gradimo budućnost - rekla je Sanja.

- Ne znam odakle mu ta samouverenost. Dečko, da li imaš malo pameti? - pitala je Biserka.

- Sve ste rekli kad ste podržali Sofiju. Niste sašlušali moju priču, nikoga nisam pljuvao, a pogotovo ne zbog moje devojke - pričao je Marko.

- Sofija nije bila moj favorit, ali večeras kad gledam njegovu devojku Sofija je 10 lestvica iznad njegove devojke - rekla je Biserka.

- Ne poredite nas, nismo ista liga, treba ona još da raste - dodala je Sanja.

- Svi su se zgražavali tvojom devojkom koja te je nazvala udomljenim kučetom - nastavila je gledateljka.

- Večeras će da se plasira istina, ova mala dr*nfulja je išla da radi zadatke za čašu vina. Sad će takva dr*lje da se veličaju... Ko će da pije čaj? Takvi kao vi sigurno ne, verovatno pijete nešto vezano za ustanovu za lečenje. Prošlu emisiju pričala da je devojka sa Kosova, a pokazivala simbol koji tako ne govori. Ona je osakatila malu devojčicu da ne odrasta sa oba roditelja. Ne znam da se ona izvinila Milici ili sam to propustila? Ona je od zlobe počela da se osipa - govorila je Sanja.

Autor: A. Nikolić