ŠOK! Sanja optužila Sofiju da je zaljubljena u Gastoza, pa iskazala tvrdnju da joj je primirje sa Terzom bilo samo PARAVAN! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovornica voditeljskog para, Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze u emisiji ''Radio Amnezija'' bila je Sanja Grujić.

Sanja, kakvo je tvoje viđenje među učesicima u Eliti?

- Od samog početka, do sada sam dobra sa petoro ljudi. Mislim da sam ja to nasledila od moje babe, Olge Grujić. Ona je mene kroz život naučila da je veoma važno da čovek bude istrajan. Ono što ja mislim je da će se Sofija i Gastoz ubrzo smuvati nakon izlaska odavde, tako mi deluje. Uverena sam u to da se on njoj dopadaju duži vremenski period. Da bi prikrili te simpatije, ona se sa tobom Terza zbližila - kazala je Sanja.

Autor: S.Z.