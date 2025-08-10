PRIKRIVAŠ SVOJE EMOCIJE: Gledateljka uverena da je Gastoz bio Sofijina TIHA PATNJA, pa razvila teoriju da je želela da NAPAKOSTI Anđeli na OVAJ način! (VIDEO)

Šok!

Naredna gledateljka uključila se u emisiju ''Narod pita'', te je prokomentarisala goste voditeljke Maše Mihailović, Sofiju Janićijević, Marka Stefanovića i Sanju Grujić.

- Sofija, ko je Meda? - upitala je gledateljka.

- Životinja - odgovorila je Sofija.

- Drago mi je da si ga nazvala životinjom. Poturala si Sofi Gastoza, samo da bi sakrila svoje emocije prema Gastozu. I dan danas si oprerećena njim. Prikrivaš šta osećaš, nemoj da se praviš luda . Kačavenda, Sandra i ti ste mu pravile smicalice, to je očigledno. Bila ti je namera da diskvalifikujete Anđelu, ja to znam. Imaš želju da odvojiš njega od Anđele. Sigurna da ga u stopu pratiš. Isto tako, od Ene si planirala da odvojiš Peju, stid treba da te bude. Kad si gledala ljubavni klip Anđele i Gastoza, rekla si ''ja ću joj napraviti zvrčku''. Stidi se, ljubomorna si na sve devojke - kazala je gledateljka.

- Sofija, zbog čeka si tokom rijalitija imala stalno neke komentare na Markov račun? - upitala je voditeljka.

- Isključivo je bila provokacija, koju sam uzvraćala Sanji. Ono što su učesnici govorili da sam imala neke duge namere, to nije tačno, da se razumemo - istakla je Sofija.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.