AKTUELNO

Zadruga

PRIKRIVAŠ SVOJE EMOCIJE: Gledateljka uverena da je Gastoz bio Sofijina TIHA PATNJA, pa razvila teoriju da je želela da NAPAKOSTI Anđeli na OVAJ način! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredna gledateljka uključila se u emisiju ''Narod pita'', te je prokomentarisala goste voditeljke Maše Mihailović, Sofiju Janićijević, Marka Stefanovića i Sanju Grujić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, ko je Meda? - upitala je gledateljka.

- Životinja - odgovorila je Sofija.

- Drago mi je da si ga nazvala životinjom. Poturala si Sofi Gastoza, samo da bi sakrila svoje emocije prema Gastozu. I dan danas si oprerećena njim. Prikrivaš šta osećaš, nemoj da se praviš luda . Kačavenda, Sandra i ti ste mu pravile smicalice, to je očigledno. Bila ti je namera da diskvalifikujete Anđelu, ja to znam. Imaš želju da odvojiš njega od Anđele. Sigurna da ga u stopu pratiš. Isto tako, od Ene si planirala da odvojiš Peju, stid treba da te bude. Kad si gledala ljubavni klip Anđele i Gastoza, rekla si ''ja ću joj napraviti zvrčku''. Stidi se, ljubomorna si na sve devojke - kazala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, zbog čeka si tokom rijalitija imala stalno neke komentare na Markov račun? - upitala je voditeljka.

- Isključivo je bila provokacija, koju sam uzvraćala Sanji. Ono što su učesnici govorili da sam imala neke duge namere, to nije tačno, da se razumemo - istakla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Zadruga

ON NIŠTA NIJE SHVATIO! Aneli ponovo tvrdi da je Sandra Lukina TIHA PATNJA! Njemu prekipelo, pa otkrio šta mu je na duši! (VIDEO)

Zadruga

ONA JE KLEPTOMANKA: Gledateljka optužila Anđelu da je pokrala bivšu prijateljicu, Gastoz stao u odbranu svoje devojke! (VIDEO)

Domaći

Bio sam joj poligon i teren: Gastoz ubeđen da je Anđeli služio poput maskote kako bi oprala svoje greške i nedela! (VIDEO)

Domaći

SVE MU SASULA U LICE: Jelena prebacila Luki uvrede, a onda je Peja priznao da mu je Sandra TIHA PATNJA (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Džordi priznala da joj je Luka tiha patnja, Kačavenda patosirala Vujovića i Aneli: Prošetaće Dubrovnikom držeći se za ruke, teško da će šetati Be

Domaći

Aleksandru Jakšić žestoko prekorela gledateljka: Spustila je na zemlju, pa joj ugasila želju da se bori za ovaj posao! (VIDEO)