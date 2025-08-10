Drama u emisiji: Sanja zaratila sa gledateljkom, žestoko odgovorila na prozivke i uzdizanje Sofije! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali.

- Šta mislite o pomirenju Milovana i Aleksandre? - pitala je voditeljka.

- Prava ljubav je kad prebrodiš prave prepreke, a ne kad prebrodiš da te je neko lagao četiri godine da je sa svojim partnerom, ulaziš u rijaliti, zaboraviš na njega, mama nosi toalet papir da obriše sr*nja, oblačila dete da je on ne gleda čudno... Meni su to degutante stvari - govorila je Sanja.

- Koliki je to blam, a očigledno ga nemaju, naravno da će da opstanu - rekao je Marko.

Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Sanja puno morališe - rekla je gledateljka.

- Za sve o kojima pričam sam svetinja, mogu da mi ljube noge i da se pomole - rekla je Sanja.

- Ti kao da si za crnim stolom, pričaš bez tačke i zareza i pričaš kao robot. Ti kao da si sve napamet naučila. Imala si previše momaka i ne možeš da osuđuješ. Sofija ako je pametna neće sebi dozvoliti neke stvari - pričala je gledateljka.

- Kako neće kad se mešala u druge veze? - pitao je Marko.

- Da nije Sofija bila bi neka druga, on se nije vratio Milici posle - dodala je gledateljka.

- Pa nije Milica takva da će da ga prihvati - rekla je Sanja.

Autor: A. Nikolić