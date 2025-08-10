AKTUELNO

Zadruga

Drama u emisiji: Sanja zaratila sa gledateljkom, žestoko odgovorila na prozivke i uzdizanje Sofije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. 

- Šta mislite o pomirenju Milovana i Aleksandre? - pitala je voditeljka.

- Prava ljubav je kad prebrodiš prave prepreke, a ne kad prebrodiš da te je neko lagao četiri godine da je sa svojim partnerom, ulaziš u rijaliti, zaboraviš na njega, mama nosi toalet papir da obriše sr*nja, oblačila dete da je on ne gleda čudno... Meni su to degutante stvari - govorila je Sanja.

pročitajte još

Ne zanimaju te slobodni, to je tvoj stil: Sanja razmontirala Sofiju argumentima, pa je podsetila kako je sa Terzom PONIŽAVALA Milicu! (VIDEO)

- Koliki je to blam, a očigledno ga nemaju, naravno da će da opstanu - rekao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Sanja puno morališe - rekla je gledateljka.

- Za sve o kojima pričam sam svetinja, mogu da mi ljube noge i da se pomole - rekla je Sanja.

pročitajte još

Otvorio sve karte: Marko otkrio da li se pomirio sa roditeljima nakon Elite, priznao šta ga je najviše POVREDILO! (VIDEO)

- Ti kao da si za crnim stolom, pričaš bez tačke i zareza i pričaš kao robot. Ti kao da si sve napamet naučila. Imala si previše momaka i ne možeš da osuđuješ. Sofija ako je pametna neće sebi dozvoliti neke stvari - pričala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako neće kad se mešala u druge veze? - pitao je Marko.

pročitajte još

NETRPELJIVOST NE JENJAVA: Marko isprozivao Sofiju kao nikada do sada, stavio je na stub srama! (VIDEO)

- Da nije Sofija bila bi neka druga, on se nije vratio Milici posle - dodala je gledateljka.

- Pa nije Milica takva da će da ga prihvati - rekla je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Od ovih reči Baji Vujoviću neće biti dobro: Sita svim srcem stala uz Aneli i Luku, pa žestoko odgovorila na prozivke njegovog oca! (VIDEO)

Domaći

Majo, pozvana sam u Crikvenicu, GLEDAJ I UŽIVAJ: Poršelina uzvraća udarac! Brutalno odgovorila bivšoj drugarici na prozivke: Smetam joj jer je Car ima

Zadruga

ŠOK! Sanja optužila Sofiju da je zaljubljena u Gastoza, pa iskazala tvrdnju da joj je primirje sa Terzom bilo samo PARAVAN! (VIDEO)

Zadruga

Osakatila je malu devojčicu da ne odrasta sa oba roditelja: Sanja pukla ne kritike, pa raspalila brutalnu paljbu po Sofiji! (VIDEO)

Domaći

STAVILE SVE KARTE NA STO: Rea otkrila na kakvoj je relaciji sa Luksom, Elena progovorilila o novoj ljubavi, pa obe žestoko potkačile Božu Džonsa! (VID

Farmeri

Šok na samom početku! Boža žestoko zamerio Eleni OVO, ona progovorila o odnosu sa njim i Ognjenom (VIDEO)