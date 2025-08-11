AKTUELNO

Provodimo zajedno svaki dan: Sofi dobila iznenađenje od misterioznog muškarca, pa priznala u kakvom je odnosu sa njim! (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića

- Dosta sam ćutala... Peja je bio van sebe i po pogledu mu se videlo da on nije dobro. Ja sam bez reči pomislila da treba da ostane, a bio je na ivici nerava i jako teško je podnosio neke stvari. Ja ne mogu da utičem recimo na Daču... Gastoz je podržao onu malu vašku. Ja kad sam ga pitala i mislila sam da će da mi se izvini, a rekao je da je čuo šta smo Sandra i ja pričale u pušionici, a kad sam ga pitala šta smo pričale, on je rekao da ne zna - govorila je Milena.

- Džordi je bila jako bezobrazna, to je bila katastrofa da tako vređa Kačavendu, sa kojom je sedela i jela. Ona braneći Gastoza je krenula nju da vređa jer je Milena rekla da je Džordi prilazila Sofi. Milena se lepo izjasnila i rekla je kako je to izgledalo. Gastoz je tu navijao i rekao da Džordi navali, a ona joj je psovala majku. On i Anđela su jeli tad zajedno, to je izgledalo sramotno jer su se pre toga svađali i rekli jedno drugome kako su se ohladili. Izgledalo je kao da je poslao svog psa na Milenu. Ja generalno čitam komentare, ljudi su podeljeni... Oni ne mogu da vide i osete kakav kontakt mi imamo. On te fore može da proda Anđeli, Džordi i Keti, a meni i većini kuće nije mogao. Ne može da kaže Džordi da gazi, a onda da kaže da je bio iznerviran - govorio je Dačo.

- Nisam ništa uradila da bi on nju napujdao. Drugačije da je bilo i da je bilo koja od mojih bliskih žena njega uvredila na takav način, a ja rekla da gazi onda bi to moglo da se razume - rekla je Milena.

U studio je stiglo iznenađenje za Sofi, ona je dobila buket cveća.

- Iskreno, nisam iznenađena, znala sam da će da mi stigne cveće. Znam od koga je jer sam ja i naručila to cveće - rekla je Sofi.

- Za tebe jer si lepša od svakog cveta koji sam ikad video - glasila je poruka koju je Sofi dobila, a potpisan je bio "Lepi Lukica.

- Ima jedan čovek, družimo se i provodimo svaki dan. Ja sam njemu rekla da ima ova opcija, a on nije znao jer nije iz javnog života - otkrila je Sofi.

