PROVELI NOĆ ZAJEDNO?! Ena zagoneznim osmehom bacila sumju da je sklopila PRIMIRJE sa Pejom! Evo šta kaže o potencijalnom pomirenju! (VIDEO)

Bez dlake ne jeziku!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Ena, Kačavenda je negde stustila loptu sa tobom, da li si to očekivala? - upitao je voditelj.

- Priželjkivala sam to. Nisam zapravo nikada imala nameru da se sa njom svađam. Mislila sam da će i Ivan i ona da me pljuju večeras, ali mi je jedna njena fan stranica napisala da ona nema nameru da se svađa sa mnom, zbog toga mi je veoma drago zbog toga - rekla je Ena.

- Ena, rekla si da ćeš se raspitati o Eni, kao i za neke ljude, šta se desilo? - upitao je voditelj.

- Ja sam joj zamerila sve što je ona izgovarala, ali mi je na neki način draga, što i ona dobro zna. Ja na neki način vidim sebe u njoj. Ja sam veoma mnogo go*ana pojela kada je reč o rijalitiju. Rekla sam ukoliko iko bude mene napadao, ja ću ih rastrgnuti verbalno, zato sam i spustila loptu. Ko mene ne dira, ne dira ni ja tu osobu - rekla je Milena.

- Ako Milena bude ovako ćutala, ja ću isto tako miran biti. Meni je to smešno. Imam brojne dokaze o Eni u svom telefonu. Priznala je Peji da je bilo samo jednom sa Bresvicinim bratom. Dogovarala je trojku sa malom Kristinom. Imam brojne prepiske i dojave vezane za nju - kazao je Ivan.

- Ena, šta se dešava sa Pejom i tobom? - upitao je voditelj.

- Čujemo se, u kontaktu smo. Nismo se videli nakon emisije ''Narod pita''. On me je tada odvezao kući. Kad se dopisujemo, šaljemo jedno drugom neke zabavne klipove, lepo nam je. Super nam je odnos. Drugari nismo, ne možemo biti drugari. Da ostavljam prostor za nas dvoje, da, ali kako je i sam Peja rekao za tri, pet godina. Ja sam u opuštenom raspoloženju, videćemo kako će se situacija dalje odvijati - istakla je Ena.

- Da li ste noć nekad proveli zajedno? - upitao je voditelj.

- Nema nikakvih dokaza da bih o tome pričala. Šalim se, nismo noć proveli zajedno - istakla je Ena.

- Smeeš se... da li izbegavaš istinu? - upitao je voditelj.

- Pričam o Peji...kad se spomene njegovo ime, uvek se smejem - kazala je Ena.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.