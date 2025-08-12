Na meti žestokih prozivki: Gledateljka raspalila paljbu po Eni Čolić, Ivan je dokrajčio kao nikad! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Jovana iz Beograda.

- Želela bih da pitam gospodina Marinkovića u tri reči da mi kaže šta predstavlja jednu damu? Koje su to tri osobine? - pitala je gledateljka.

-- Prošlost koja je fina i nije ukaljana, da se dobro nosi poput Milene Kačavende, dobro odevena i da ima ozbiljnu elokvenciju - rekao je Ivan.

- Ja bih rekla da prava dama treba da bude dostojanstvena. Dama pod znacima navoda sa Vaše leve strane Ivane treba da nauči lekciju i da živi u realnosti, a ne u filmu. Milioni čuju šta izgovaraš, tvrdiš da neko laže, a ti si ta koja konstantno laže. Toliko jedna nesrećna duša, to je strašno. Koliko napaćenih starih duša zove da podrže nekog ko je promiskutetan i nema mudrosti u sebi što je strašno jer je majka. Ja sam frapirana da neko podrži ovakvo biće jer bih joj ja zabranila da se pojavljuje svuda - govorila je gledateljka.

- Kako svuda? To je morbidno - dodala je Ena.

- Dao sam tri adekvatna odgovora, iako ne mislim da je Kačavenda jedina, ima dosta žena kojih poznajem. Za ovu ženu smo čuli bar pet do osam muškaraca sa kojima je spavala, prskali je, afterisala, a za Kačavendu to nisam čuo, a ja samo upoređujem. Majka je k*rac, nikakva. Ima klip na mom Instagramu gde njen ujak priča s tugom da ova žena nije brinula o svom sinu. Katastrofa je obučena, k*rala se svaki drugi i treći dan. Iskoristila je malog Peju, a u "Eliti 9" će da bude najveća k*rava - pričao je Ivan.

- Sramota... Gospodine Marinkoviću, nije poena kakva joj je prošlost i sa kim je bila, nego da njena pojava sve to oslikava bez i jedne reči. Njeno oblačenje pokazuje suštinu jeftinoće. Žena koja vrbuje mladiće ima poseban i stručan naziv, a to spada u pedofiliju. To se zove sodoma i gomora - rekla je gledateljka.

Autor: A. Nikolić