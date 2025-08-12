Stručna analiza: Astrološkinja kroz planete objasnila ponašanje Ene Čolić, Darko je iznenadio pitanjem! (VIDEO)

Zakucala za sam kraj!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Usledilo je još jedno telefonsko uključenje, javila se gledateljka koja je atrološkinja.

- Nikog ne vređam na mom kanalu, nemam nameru i sve vreme sam bila dosledna sebi. Moram da uputim pozitivnu i zdravu kritiku. Ja sam podstaknuta mladom pesnikinjom Enom, koja je u svemu izgubila kompas. Ona je u celoj priči se borila kroz talase i razne situacije... Draga Ena, s obzirom da si to što si i kako si sebe u mladosti gradila zašto si dozvolila da izrekneš neke reči? To je jedina mana kod tebe - govorila je gledateljka.

- Pa Desanka Maksimović i "Krvava bajka" - dodao je Ivan.

- Zašto si dozvolila da spadaš na neke grade u svom ponašanju? Ja sam astrolog, ti si Vaga, on je Bik, a Milena Strelac, on ne zna da kontroliše reči koje bodu u srce, a ti u tome padaš, a to sebi ne smeš da dozvoliš. Ti si na udaru kao sedmo polje Vage pogođena, ali moraš da primiriš i da se ti talasi ne razlažu i sebi da ne praviš javne neprijatelje - govorila je gledateljka.

- Gospođo, da li je plaćam dug nekih predaka pa mi je prvi dan posle odmora ovakav? - pitao je Darko Tanasijević.

- Za tebe znam da si Ovan u horoskopu, Ena je isto Rak u podznaku. Darko, ti se kontrolišeš i odličan si voditelj, ali ne znam tvoj raspored zvezda. Eni sam radila, ali Ivanu ne znam podznak. Mislim da je Miljana rekla njegov datum i vreme i to sam beležila - pričala je gledateljka.

- Smarate - poručio je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić