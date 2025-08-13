STARIJOJ ĆERKI JE SVE JASNO, A ZA MLAĐU... Gruja i Mima otkrili sve o njenom susretu sa njegovim ćerkama: Evo kako na sve gleda njegova BIVŠA ŽENA (VIDEO)

Gruja ističe da ništa ne može da pokoleba njegov odnos sa partnerkom!

Nikola Grujić Gruja ostavio je suprugu zbog Milana Mime Šarac sa kojom je već četiri godine u skladnoj vezi.

Gruja i Mima večeras gostuju u emisiji "Narod pita", pa su tom prilikom stali pred kamere našeg portala i otkrili sve o svom odnosu, ali i o njenom upoznavanju sa njegovom decom:

- Mima je upoznala dečicu na rođendanu, ja sam bio presrećan. Mlađa ćerka se stidela, a starija ćerka je bila opuštena skroz. Starija ćerka kapira stvari, a za mlađu je Mima moja drugarica -rekao je Gruja.

- Meni je puno srce, i mnogo mi je drago što sam ih upoznala. Dečica su mu stvarno preslatka, ne zna se koja je bolja i koja je slađa. Toliko su fine i dobre i vredne, i prepametne su za svoje godine. Ja sam se predstavila kao Grujina drugarica. Starijoj je sve jasno, a za mlađu je tako bolje -rekla je Mimas.

- Ja četiri godine nemam dodirne tačke u ljubavnom smislu sa tom ženom. Odavno smo krenuli svako svojim putem kada su ljubavni odnosi u pitanju. Ona se složila sa tim da Mima upozna decu -rekao je Gruja o odnosu sa bivšom ženom.

O osudama sa kojima su se suočavali

- Meni je bitan samo naš odnos i kako je nama, ne može da nas poremeti šta će ko da kaže. Svako ima pravo na svoje mišljenje, mi smo srećni i zadovoljni, sve je super - rekla je Mima.

- Drži nas zajedno ljubav, da toga nema ne bismo opstali četiri godine zajedno. Dokazali smo da je istinska ljubav - nadovezao se Gruja.

O veridbi Aneli i Luke

- Ja mislim da oni to rade isplanirano, da bi što više bilo u medijama. Zato su i zvali sve, da bi se snimilo. Sve mi je delovalo dogovoreno, nije mogla da odglumi reakciju - rekla je Mima, dok se Gruja nije sa tim složio.

- Ja sam siguran da je sa Lukine strane iskreno, on je išao protiv svih.

O venčanju- Ja sam mu rekla gde bih volela da me veri, volela bih da budemo sami. Ne pitam se tu ja, ja sam samo rekla svoje mišljenje - rekla je Mima.

- Naravno da je to cilj svakog ljubavnog odnosa. Mene u medijima nema, van Zadruge i emisija. Na moj rođendan niko nije bio pozvan od poznatih - priznao je pevač.

