Gruja ističe da ništa ne može da pokoleba njegov odnos sa partnerkom!
Nikola Grujić Gruja ostavio je suprugu zbog Milana Mime Šarac sa kojom je već četiri godine u skladnoj vezi.
Gruja i Mima večeras gostuju u emisiji "Narod pita", pa su tom prilikom stali pred kamere našeg portala i otkrili sve o svom odnosu, ali i o njenom upoznavanju sa njegovom decom:
- Mima je upoznala dečicu na rođendanu, ja sam bio presrećan. Mlađa ćerka se stidela, a starija ćerka je bila opuštena skroz. Starija ćerka kapira stvari, a za mlađu je Mima moja drugarica -rekao je Gruja.
- Meni je puno srce, i mnogo mi je drago što sam ih upoznala. Dečica su mu stvarno preslatka, ne zna se koja je bolja i koja je slađa. Toliko su fine i dobre i vredne, i prepametne su za svoje godine. Ja sam se predstavila kao Grujina drugarica. Starijoj je sve jasno, a za mlađu je tako bolje -rekla je Mimas.
- Ja četiri godine nemam dodirne tačke u ljubavnom smislu sa tom ženom. Odavno smo krenuli svako svojim putem kada su ljubavni odnosi u pitanju. Ona se složila sa tim da Mima upozna decu -rekao je Gruja o odnosu sa bivšom ženom.
O osudama sa kojima su se suočavali
- Meni je bitan samo naš odnos i kako je nama, ne može da nas poremeti šta će ko da kaže. Svako ima pravo na svoje mišljenje, mi smo srećni i zadovoljni, sve je super - rekla je Mima.
- Drži nas zajedno ljubav, da toga nema ne bismo opstali četiri godine zajedno. Dokazali smo da je istinska ljubav - nadovezao se Gruja.
O veridbi Aneli i Luke
- Ja mislim da oni to rade isplanirano, da bi što više bilo u medijama. Zato su i zvali sve, da bi se snimilo. Sve mi je delovalo dogovoreno, nije mogla da odglumi reakciju - rekla je Mima, dok se Gruja nije sa tim složio.
- Ja sam siguran da je sa Lukine strane iskreno, on je išao protiv svih.
O venčanju- Ja sam mu rekla gde bih volela da me veri, volela bih da budemo sami. Ne pitam se tu ja, ja sam samo rekla svoje mišljenje - rekla je Mima.
- Naravno da je to cilj svakog ljubavnog odnosa. Mene u medijima nema, van Zadruge i emisija. Na moj rođendan niko nije bio pozvan od poznatih - priznao je pevač.
Detaljnije pogledajte u video-prilogu:
Autor: M. V.