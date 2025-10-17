Haos: Takmičari razapeli Dušicu i Viktora zbog ulaska u fejk vezu, Janjuš ubacio u petu brzinu i prodrmao im kavez! (VIDEO)

Ori se Bela kuća!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako raskidaju Dušica Đokić i Viktor Gagić.
- Ja moram da kažem da ja nisam kriva za ovaj raskid, optužili su me da sam ja spojila krevet s njim - rekla je Sara.
- Ja neću da trpim da on spaja krevete s drugim devojkama. Moram da kažem da je Viktor ispao bezobrazan jer je video kada mi je Janjuš krišom pogledao u grudi - rekla je Dušica.
- Momak je ovde čist kao suza, ona ne želi da uđe s njim u vezu - rekao je Janjuš.
- Mnogo si bezobrazan - rekla je Dušica.
- Dušice ne budi p*čka i poljubi ga - rekao je Alibaba.
- Ona ne želi mene da poljubi, ja sam nju pokušao dva ili tri puta i ona se izmakla - rekao je Viktor.
- Ljudi nemojte da pričate gluposti, ona njega zavodi i onda ga šutne - rekao je Janjuš.
- Ovo je lakrdija, ovi ljudi su smešni i teraju rijaliti. Mislim da više svađa i svega ima sa Anastasijom - rekao je Bebica.
- Ja sam odmah rekla da su oni fejk, to je istina - rekla je Anastasija.
Autor: N.Panić