AKTUELNO

Zadruga

Nemam s kim da spavam: Alibaba na foru pokušao da se uvali kod Mine? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čudna dešavanja!

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić razgovarali su za vreme emisije "Pitanja novinara", a on je po svemu sudeći u jednom trenutku pokušao da dobije dozvolu da se nasloni kod nje i spava.

- Kako bih sad zaspao - rekao je Alibaba.

- Spavaj tu - dodala je ona.

pročitajte još

Nešto smo se dogovorili... Mina upozorila Alibabu, od danas za njega Maja više ne postoji (VIDEO)

- Nemam s kim - rekao je Asmin.

- Kako si prost - poručila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam gde da naslonim glavu - poručio je Durdžić i počeo da se smeška.

pročitajte još

Muk u Beloj kući: Maja saznala kako je Alibaba blati iza leđa, on pokušao da se opere od gnusnih uvreda! (VIDEO)

- Hoćeš ćebe? - pitala je Mina.

- Ne - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Malo sam popila, pa bih se topila: Mini i Alibabi popustile kočnice, smišljalu pakleni plan za još alkohola! (VIDEO)

Domaći

Pokušali da se sakriju od kamera! Maja Marinković sa Urošem pobegla u ŠTEK, počela da sumnja u odnos Mine i Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Poletećeš, neću moći da te spustim na zemlju: Soni pred svima priznao Mrvici svoje pravo mišljenje o njoj, pokušao da je kupi! (VIDEO)

Zadruga

Ja nisam deo njih: Alibaba pokušao da se dodvori Maji i dokaže joj da nema veze s Ahmićima! (VIDEO)

Zadruga

Ja znam gde su moje emocije: Luka flertovanje s Majom pokušao da prebaci na igru, Alibaba ga dokrajčio! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba postao i ljubavni savetnik: Bebici pokušao da zaleči rane i ubedi ga da promeni odluku o raskidu s Teodorom! (VIDEO)