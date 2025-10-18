Nemam s kim da spavam: Alibaba na foru pokušao da se uvali kod Mine? (VIDEO)

Čudna dešavanja!
Mina Vrbaški i Asmin Durdžić razgovarali su za vreme emisije "Pitanja novinara", a on je po svemu sudeći u jednom trenutku pokušao da dobije dozvolu da se nasloni kod nje i spava.
- Kako bih sad zaspao - rekao je Alibaba.
- Spavaj tu - dodala je ona.
- Nemam s kim - rekao je Asmin.
- Kako si prost - poručila je ona.
- Nemam gde da naslonim glavu - poručio je Durdžić i počeo da se smeška.
- Hoćeš ćebe? - pitala je Mina.
- Ne - rekao je on.
Autor: A. Nikolić