Poletećeš, neću moći da te spustim na zemlju: Soni pred svima priznao Mrvici svoje pravo mišljenje o njoj, pokušao da je kupi! (VIDEO)

Čudna podela budžeta!

U toku je podela budžeta Miloša Radulovića Sonija. On je dao sebi veliki budžet, a nakon toga srednji Marku Zecu.

- Čujem da te zovu DJ, brate moj. Što duže da mi ostaneš ovde. Ja te najbolje znam, dobar si i kvalitetan momak. Prošli put sam ti dao 5000, sad sam hteo neke druge da ispoštujem - govorio je Soni.

Srednje budžete dobili su Milena Kačavenda i Borislav Terziž Terza.

- Ne menjam mišljenje, ali me je Terza ispoštovao kao vođu. On je očistio dvorište, a Kačavenda i Matea su držale kuhinju i kupatilo. Mislim da je Kačavenda drska, skoči bez razloga. Jedva čekam da se vratim na staro mesto jer je pored tebe usijano. Terza ti si ovde za Ćubu koliko i ja. Neću da pričam mnogo o našem odnosu, ostaće na zdravo-zdravo - poručio je Soni.

Katarina Samardžić Keti dobila je mali budžet.

- Svaki put kad ti dam 3000 hoćeš da me ubiješ. Ti si dobila 3000, a ja specijalno obrazloženje nemam. Kad su me navodili na lošim anketama i ti si išla tim linijama manjeg otpora. Ti mene možda nisi navodila, ali me nisi ni bratila, a ja sam zaratio sa vama. Ne mogu da dam više, jer naš odnos ne podržava - rekao je on.

- Možeš slobodno da me pohvališ - dodala je ona.

- Dama si i divna žena. Aca je u tebi video ono što i svi - poručio je on.

Veliki budžet dobila je Jelena Nedeljković Mrvica.

- Nadam se da će to da razneži njeno srce. Sviđa mi se kako pričaš sa mnom, ne sviđa mi se kako se ljutiš na mene. Mislim da si jako dobra osoba. Nisi me ubedio da možeš da budeš loša. Sa nekima sam odmah to video, a sa tobom ni danima kasnije ne. Imaš loše postupke, ali ne namere. Neću mnogo da te hvalim, poletećeš, pa neću moći da te spustim na zemlju - govorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić