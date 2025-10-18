AKTUELNO

Zadruga

Hladan tuš za Uroša Stanića: Nerio ga izdao i otkrio sve o paklenom planu spremnom za uništenje Maje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svima popadale vilice!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

pročitajte još

Prodao je Staniju za 35 dana: Maja ne može da sluša Alibabine i Dačine budalaštine, urnisala ih prozivkama! (VIDEO)

- Neću da budem licemer tako da ću navesti sve one za koje sve ove dane pričam, a to su Luka, Alibaba i Maja - rekla je Matora. 

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je reč dobio Ilija Pečenica.

- Navešću Saru, Sunčicu i Boru - rekao je Pečenica.

pročitajte još

Gori Bela kuća! Anđelo matirao Ivana, Ilija Pečenica na udaru zbog PREĆUTKIVANJA mišljenja (VIDEO)

Naredni je reč dobio Nerio Ružanji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću navesti Anastasiju zbog njenog odnosa prema Bori, a mislim da ti prija samo što ti Bora daje cigare. Druga osoba je Sara i treća osoba je Uroš zbog Maje i isti dan kad ste se pomirili, ti si rekao: ''Znam šta radim'' - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

VEČERAS JE ROĐENA VELIKA ZVEZDA: Dvanaestogodišnja Daria raspametila Zoricu Brunclik izvedbom njene najteže pesme, NAJEŽILA sve u studiju besprekornim

Zadruga

Veliki šef poslao hitno obaveštenje u Elitu: Od ovog momenta se menja tok rijalitija, vreme je za žestoko raskrinkavanje! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Sara otkrila kolika je razlika u godinama između njene majke i Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Farma

ISTINA IZAŠLA NA VIDELO! Aleksandra Jakšić kroz SUZE priznala da je sve SLAGALA i da je muž ne čeka napolju (VIDEO)

Zadruga

AU, KAKVA BOMBA: Sofija Janićijević ostavila sve bez teksta svojom lepotom (VIDEO)

Zadruga

Svi bruje o njenom poniženju: Munja obelodanio cimerima detalje skandala sa Slađom, pa priznao zašto joj je popustio i ostavio je u hotelu (VIDEO)