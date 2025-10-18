Hladan tuš za Uroša Stanića: Nerio ga izdao i otkrio sve o paklenom planu spremnom za uništenje Maje! (VIDEO)

Svima popadale vilice!
U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Jovani Tomić Matoroj.
- Neću da budem licemer tako da ću navesti sve one za koje sve ove dane pričam, a to su Luka, Alibaba i Maja - rekla je Matora.
Naredni je reč dobio Ilija Pečenica.
- Navešću Saru, Sunčicu i Boru - rekao je Pečenica.
Naredni je reč dobio Nerio Ružanji.
- Ja ću navesti Anastasiju zbog njenog odnosa prema Bori, a mislim da ti prija samo što ti Bora daje cigare. Druga osoba je Sara i treća osoba je Uroš zbog Maje i isti dan kad ste se pomirili, ti si rekao: ''Znam šta radim'' - rekao je Nerio.
Autor: N.Panić