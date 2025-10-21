Oprosti mi ako te bude branio: Alibaba ponudio Maji zaštitu od Aneli! (VIDEO)

Pomirenje na pomolu?

Asmin Durdžić ponudio je Maji Marinković zaštitu od Aneli Ahmić, ako bude krenula da je napada zbog flerta sa Lukom Vujovićem.

- Ja ću da te branim, a ti mi oprosti ako te budem branio. Da li mi daješ dozvolu da te branim? - pitao je Alibaba.

- Znam sama da se branim - rekla je Maja.

- Da ili ne? - pitao je Alibaba.

- Ne - poručila je ona.

- Ovo nije bilo iskreno - dodao je Alibaba, a ona se smejala.

- Od mene neka odj*be, a Sari neka se obrati - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić