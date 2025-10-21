AKTUELNO

Zadruga

Oprosti mi ako te bude branio: Alibaba ponudio Maji zaštitu od Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pomirenje na pomolu?

Asmin Durdžić ponudio je Maji Marinković zaštitu od Aneli Ahmić, ako bude krenula da je napada zbog flerta sa Lukom Vujovićem.

- Ja ću da te branim, a ti mi oprosti ako te budem branio. Da li mi daješ dozvolu da te branim? - pitao je Alibaba.

- Znam sama da se branim - rekla je Maja.

- Da ili ne? - pitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne - poručila je ona.

- Ovo nije bilo iskreno - dodao je Alibaba, a ona se smejala.

- Od mene neka odj*be, a Sari neka se obrati - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

