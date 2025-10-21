Kad me neko odradi ja to ne mogu da sakrijem: Maja priznala da li je bacila oko na Alibabu! (VIDEO)

Otvorila karte!

Teodora Delić razgovarala je sa Majom Marinković u pušionici. Ona joj je rekla da sumnja da je bacila oko na Asmina Durdžića, a Maja je svim silama pokušavala da je ubedi da je Durdžić ne zanima.

- Ne mogu da te provalim, nisi iskrena kao što umeš da budeš - rekla je Teodora.

- Ne osećam nikog, niko me ne radi. Ja se malo igram, ali kad mene neko odradi ja to ne mogu da sakrijem - dodala je Maja.

- Baš zato što ne možeš da sakriješ ja imam neko svoje mišljenje. Ja mislim da te radi neki inat sa Asminom - govorila je Teodora.

- Nije to, Takija mi. Ne bih ti se klela u njega. Pa znaš ko bi mene sprečio? On stvarno nije moj tip - rekla je Maja.

- Sad bih te pitala nešto - dodala je Teodora.

- Nemoj da me pitaš, ja treba da pišem spisak za prodavnicu - rekla je Maja.

- Što si se zaj*bavala? - pitala je Teodora.

- Pa dosadno mi, kao da me ne znaš - rekla je Maja.

- Dobro, dobro - smejala se Teodora.

Autor: A. Nikolić