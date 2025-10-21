POKUŠALA JE DA IGRA NA DVE STOLICE! Hana brutalno osudila Anelino ponašanje prema Neriu, pa udarila nikad jače: Pokušala je da pokrije Situ, ali se...

Bez zadaške!

Prethodne noći Aneli Ahmić se uselila u Belu kuću, ali je neposredno pred ulazak, u studiju kod Dušice Jakovljević, govorila o sinu svoje sestre Site, Neriu Ružanjiju, i njegovoj verenici Hani Duvnjak, koju je optužila da je narkomanka.

Aneli je, po ulasku u Elitu, izjavila da poznaje samo Ivana i Miću, dok svog sestrića nije ni primetila. Kasnije mu se obratila pravdajući se da ga od treme nije registrovala, što je izazvalo burne reakcije gledalaca.

Tim povodom oglasila se Hana za Pink.rs i imala šta da poruči, a sve oči su sada uprte u dalji razvoj ove porodične drame.

- Mislim da je to katastrofa. Sinoć ga kao nije videla, a sedeo je pored nje, pa mu posle prilazi. Baš ružno ponašanje od nje, malo je sama sebe zaje*ala. Pokušala je da pokrije Situ, pa je njega okrivila da laže. Hoće da ugodi Siti, a ne može ni sama sebe više da pohvata šta radi - rekla je Hana, nakon čega je prokomentarisala Aneline navode da je narkomanka:

- Aneli je pokušala da igra na dve stolice, uporno je pokušala da ugodi Siti, zato je u studiju i rekla da sam narkomanka. Ona zapravo nema pojma, nije bila tu tri godine. Neriu nije uopšte lako, ali ne želi da se svađa sa njom - zaključila je Hana.

Autor: A.Anđić