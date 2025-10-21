Ščepao si je za vrat i bacio: Opšti haos u Eliti! Alibaba i Aneli ratuju bez prestanka, isplivali novi detalji njihove prošlosti (VIDEO)

Ori se sve!

U toku je ''Igra istine'', a Luka Vujović naredno pitane postavio je Aneli Ahmić.

- Da li si tukla svoju sestru Situ? - upitao je Luka.

- Ne, da li neko stvarno misli da ja mogu da prebijem Situ koja je viša od mene za metar? To su laži - rekla je Aneli, pa postavila pitanje Asminu:

- Da li si u Cazinu tukao sa svojom sestrom kada ti je ugasila cigaretu o ruku, zato što je on optužio da je k*rva i da vara muža ti nju ščepao za vrat i gurnuo je - rekla je Aneli.

- Ne, nego sam ja platio kaznu 500 evra zbog tebe jer si tukla Minku - rekao je Asmin.

- On mene optužuje da sam dirala svoju ćerku i optužili su me za to, a došle su nam dve žene na vrata da vide Noru i videle su da nema ništa već je su se čak igrale sa Norom - rekla je Aneli.

- Je l' imaš dokaze? - upitao je Asmin.

- Idemo na poligraf, ti si za svoju sestru pričao da je k*rva - rekla je Aneli.

- Moja sestra ne sme da izađe bez moje dozvole - rekao je Asmin.

- Tvoja sestra tebe ne j*be dva posto - rekla je Aneli.

