Zadruga

Moje si nebo, moje sve: Emotivan prizor u Eliti! Teodora lije suze zbog Bebičinog iznenađenja, ovim potezom dokazala da ga voli? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zapušila usta dušebrižnicima?

Nenad Macanović Bebica zatražio je od Drveta mudrosti pesmzu za Teodoru Delić koja ima veliku simboliku, a to je pesma od Adila ''Moje si nebo'', a Drvo mu je ispunilo želju obzirom da je odao tajnu o Anđelu Rankoviću i Aneli Ahmić.

Bilo mi je teško, ali sam sazrela: Teodora jedva izdržala sedam dana sa ljutim Bebicom, ali nije bilo uzalud! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Teodora Delić nije mogla da sakrije oduševljenje kada je čula prve stihove koji su u njoj probudili posebnu emociju i odmah se rasplakala, a potom i počela strastveno da ljubi Nenada Macanoviću Bebicu. Kako će se njihov odnos odvijati na dalje i da li će uspeti da ih poremete glasine o Filipu Đukiću, ostaje da pratimo.

Osmislio sve do najsitnijeg detalja: Bebica ne može da dočeka 1. novembar da veri Teodoru, ne krije sreću zbog uspešnog zadatka! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

