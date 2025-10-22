Moje si nebo, moje sve: Emotivan prizor u Eliti! Teodora lije suze zbog Bebičinog iznenađenja, ovim potezom dokazala da ga voli? (VIDEO)

Zapušila usta dušebrižnicima?
Nenad Macanović Bebica zatražio je od Drveta mudrosti pesmzu za Teodoru Delić koja ima veliku simboliku, a to je pesma od Adila ''Moje si nebo'', a Drvo mu je ispunilo želju obzirom da je odao tajnu o Anđelu Rankoviću i Aneli Ahmić.
Teodora Delić nije mogla da sakrije oduševljenje kada je čula prve stihove koji su u njoj probudili posebnu emociju i odmah se rasplakala, a potom i počela strastveno da ljubi Nenada Macanoviću Bebicu. Kako će se njihov odnos odvijati na dalje i da li će uspeti da ih poremete glasine o Filipu Đukiću, ostaje da pratimo.
Autor: N.Panić