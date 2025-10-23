Padaju teške reči!+
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.
Zašto te Biljana prijavila u policiju?
- Ona je rekla da će me prijaviti. Pozvala je ženu da mi isključe telefon, ne mislim da je policija. Izgasili su broj - rekla je Aneli.
- Sram te bilo, snimaš se, a imaš dete kod kuće. Ona kad se napije ne zna da li je imala se*s ili nije. Ja imam tri godine vezu i nijedan por*nić - rekao je Asmin.
- Što si objavio svoj? - pitala je Aneli.
- Sita je prva dala - rekao je Asmin.
- Ja nikad nisam pitao - rekao je Luka.
- Tvoja mama je prva Staniju objavila. Ja ću vam je*ati mamu kad budete Staniju dirali - rekao je Asmin.
Luka, budi iskren i reci kako bi se osećao da Aneli komunicira sa nekim muškarcem sa kojim ti nisi dobar?
- Nisma bio fer. Katastrofa bih se osećao. Naišao mi je period da sam posumnjao u Aneli - rekao je Luka.
Aneli, izblatila si krasnu Hanu u studiju, a onda si njemu rekla da je dobro. I jeste dobro, kidaju kad su se trsili nemajke.
- Za mene je narkomanka - rekla je Aneli.
- Kako može biti zdrava i prava ako je narkomanka? - pitao je Nerio.
- Za mene jeste. Smatram da tvoja žena koristi narkotike. Ja je očima gledala u kući kad je pušila travu - rekla je Aneli.
- Kada? - skočio je Nerio.
- Ja se neću raspravljati - rekla je Aneli.
- Ne znaš jer nisil bila tu! - skočio je Nerio.
- Rekla sam da ga utešim, da su svi dobro - rekla je Aneli.
- Ti si vukla kvalitetnu robu pa si bolja - ubacio se Asmin.
- Ja ću da stanem u zaštitu kume. Grofica je ta koja je izjavila da je normalno da mladi koriste nedozvoljene supstane - dodala je Maja.
- Hana dokazuje sve suprotno, ali ćeš ti reći da Hana laže i ljudi treba da ti veruju. Vi možete samo da lajete i lažete bez dokaza - rekao je Nerio.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić