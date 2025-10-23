AKTUELNO

Zadruga

Kad vidi s*su kao Džumi granulu: Alibaba osmislio Sari pakleni plan za osvajanje Luke Vujovića! (VIDEO)

Očitao joj lekciju!

Asmin Durdžić savetova je Saru Raičević kako da se ponaša u blizini Luke Vujovića, kako bi privukla njegovu pažnju.

Pljušte provokacije: Ivan i Matora iskoristili Tošu da potkače Alibabu i njegove razbojnike! Tomićeva nikad žešće razvezala jezik (VIDEO)

- Šta misliš da li su joj se vratile emocije kad te je videla? - pitala je Sara.

Pogodila mu slabu tačku: Mina žestoko isprozivala Alibabu! (VIDEO)

- Ne razmišljam o tome. Ja nju gledam kao ovaj kamen. Verujem da bih mogao da je vratim. Najbitnije mi je da prizna da je iskoristila Staniju. Izbaci danas s*su i sedi ispred njega jer on kad vidi s*su kao Džumi kad vidi granulu. Vama su s*se kao dobar auto. Ja kad upalim Lambo mogu svaku da imam, a ne jer sam lep - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

