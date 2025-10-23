AKTUELNO

Zadruga

Nada poslednja umire: Terza i posle svih šut-karti nastavlja da veruje da će jednog dana biti Minin dečko! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema povlačenja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.

- Stvarno ste neodoljivi kao par, pa makar se i muvali svih devet meseci obožavamo vas - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Hoće da ga izigra: Janjuš obelodanio kako je Aneli ismevala Luku iza leđa, pa prebledeo kao krpa! (VIDEO)

- Mislim da je najbolje ovako da se družimo i da je to to - rekla je Mina.

- Prenaglili smo. Možda iz ovog druženja bude nešto - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovako je najbolje, ne svađamo se i nema problema. Žurka je protekla odlično i nije bilo problema - govorila je Mina.

pročitajte još

HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLER

- Anđelo mi je lepo rekao da iz druženja može da dođe do veze, ali ja sad stvarno ne želim da forsiram - dodao je Terza.

- Laže - smejala se Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nada poslednja umire: Terza ne odustaje od muvanja Mine Vrbaški! (VIDEO)

Zadruga

Nastavlja da provocira: Sofi se osladilo da se meša u vezu Anđele i Gastoza, zadala udarac od kojeg je Đuričićeva promenila boje! (VIDEO)

Zadruga

Nada poslednja umire: Bebica ubeđen da će se pomiriti sa Teodorom, ona u strahu da je ne pljune na letovanju! (VIDEO)

Domaći

Skandal: Alibaba brutalno razotkrio Aneli i otkrio sve o njenoj mračnoj prošlosti, ona umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Želim da mi budeš poslednja žena: Luka pokušao da zamaže Aneli oči, ona ga ponovo navlači da raskine s njom! (VIDEO)

Zadruga

I DALJE JE MININ POTRČKO: Terza ne odustaje, rešio da osvoji Vrbaški na poseban način (VIDEO)