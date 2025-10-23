Nada poslednja umire: Terza i posle svih šut-karti nastavlja da veruje da će jednog dana biti Minin dečko! (VIDEO)

Nema povlačenja!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.
- Stvarno ste neodoljivi kao par, pa makar se i muvali svih devet meseci obožavamo vas - glasilo je pitanje.
- Mislim da je najbolje ovako da se družimo i da je to to - rekla je Mina.
- Prenaglili smo. Možda iz ovog druženja bude nešto - dodao je Terza.
- Ovako je najbolje, ne svađamo se i nema problema. Žurka je protekla odlično i nije bilo problema - govorila je Mina.
- Anđelo mi je lepo rekao da iz druženja može da dođe do veze, ali ja sad stvarno ne želim da forsiram - dodao je Terza.
- Laže - smejala se Mina.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić