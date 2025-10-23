Ovo će Nora slušati sutra: Aneli ponovo igra na kartu žrtve, Alibaba bez pardona nastavlja da je unakažava! (VIDEO)

Nema pardona!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Uroša Stanića.

- Da li možemo očekivati tvoje pomirenje sa Aneli ili? Pošto si je razotkrio, a sada imaš amneziju - glasilo je pitanje.

- Asminovi gledaoci shvataju da smo Uroš i ja mnogo jak tandem - rekla je Aneli.

- P*ši k*rac - rekao je Alibaba.

- Strašno, šta li će Nora reći kad bude čula šta govoriš njenoj majci? - upitala je Aneli.

- Pa ti si se j*bavala u izolaciji, koja je razlika? - upitao je Alibaba.

- Velika - rekla je Aneli.

- Istina je da kao verena i zauzeta flertuje sa drugim takmičarima i to ne sme da dozvoljava, ali ja stojim iza svega što sam rekao, nećemo se pomiriti - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić