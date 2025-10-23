AKTUELNO

Mina ljubomorna zbog razgovora Alibabe i Aneli? Odmah se požalila Teodori, mislila da se neće čuti! (VIDEO)

Šok!

Mina Vrbaški otišla je kod Teodore Delić kako bi joj otkrila da je Asmin Durdžić otišao da razgovara sa Aneli Ahmić, koju je potom krenula i da imitira, a da li je to znak da je Mina ljubomorna zbog ovog razgovora, procenite sami.

- Eno Asmin i Aneli pričaju - rekla je Mina.

- Šta? - upitala je Teodora.

- Pričaju Aneli i Asmin konačno. Rekla sam mu: ''Idi'' - rekla je Mina.

- Gde su? - upitala je Teodora.

- Aneli mu kaže: ''Ajde dođi'' - imitirala je Mina Aneli i podsmevala joj se.

- Jedva dočekala - dodala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

