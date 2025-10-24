AKTUELNO

Zadruga

SATIMA JE PRIČALA SA NJIM: Luka otkrio da je Aneli pripremala teren kako bi se iza njegovih leđa čula sa Asminom: STALNO ME JE OMALOVAŽAVALA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrio sve!

Luka Vujović razgovarao je sa Miladinom Srdanovim o odnosu sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledao sam da Aneli stalno budem podrška. Zapostavio sam sve zbog nje. Bila je nasmejana i presrećna, ali je bila stalno da telefonu, proveravala je da li Asmin nešto kači, ali joj telefon nikada nisam dirao. Prešao sam joj četiri puta preko nekih stvari. Jednom je pričala sa Asminom. Ja jednom otišao do sina, a ona je našoj podršci pričala kako sam je samu ostavio. Ona je satima za to vreme bila na liniji sa Asminom - rekao je Luka.

- Zbog čega ne želiš da kažeš sve? - upitao je Miladin.

- Ja sam je zavoleo. Evo, neka bude, nemam šta da kažem. Gledao sam da uvek budem fer, trudio sam se. Nekako sam imao uvek jasnu nameru prema njoj, stvarno. Ona mene stalno omalovažava i za to što priča za podršku, a tu istine nikakve nema.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Miladin Srdanov

#Pink.rs

#ZADRUGA ELITA

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZBACILA ME JE IZ KUĆE: Peja otkrio da je sa Zlatom zaratio zbog Hasana Dudića! Ovo su detalji! (VIDEO)

Zadruga

SA NJIM SU ŽENE MANIPULISALE! Ša otkrio kada devojke plaču u vezi, pa priznao da je GALANTAN prema svojim izabranicama! (VIDEO)

Domaći

HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLER

Zadruga

Obelodanio sve detalje: Peja otkrio šta mu je Gruja rekao na žurki, nakon zamerki na druženje sa Mimas! (VIDEO)

Domaći

IMA PRIVATNU PLAŽU U CRNOJ GORI! Pevač (45) priznao kako se baškari na primorju, pa otkrio da li je PUKLA SEZONA!

Domaći

Pesma koju je posvetio supruzi mu je bila bitna: Saradnik Halida Bešlića otkriva kako je slavni pevač provorio poslednje dane u bolnici