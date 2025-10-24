SATIMA JE PRIČALA SA NJIM: Luka otkrio da je Aneli pripremala teren kako bi se iza njegovih leđa čula sa Asminom: STALNO ME JE OMALOVAŽAVALA! (VIDEO)

Otkrio sve!

Luka Vujović razgovarao je sa Miladinom Srdanovim o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Gledao sam da Aneli stalno budem podrška. Zapostavio sam sve zbog nje. Bila je nasmejana i presrećna, ali je bila stalno da telefonu, proveravala je da li Asmin nešto kači, ali joj telefon nikada nisam dirao. Prešao sam joj četiri puta preko nekih stvari. Jednom je pričala sa Asminom. Ja jednom otišao do sina, a ona je našoj podršci pričala kako sam je samu ostavio. Ona je satima za to vreme bila na liniji sa Asminom - rekao je Luka.

- Zbog čega ne želiš da kažeš sve? - upitao je Miladin.

- Ja sam je zavoleo. Evo, neka bude, nemam šta da kažem. Gledao sam da uvek budem fer, trudio sam se. Nekako sam imao uvek jasnu nameru prema njoj, stvarno. Ona mene stalno omalovažava i za to što priča za podršku, a tu istine nikakve nema.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.