LUKA SAM SEBI OTVARAO FAN STRANICE! Aneli ponovo izdala verenika, on uprkos svemu pokušao da je zaštiti (VIDEO)

Ponovo ga izdala!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem.

- Treje pet minuta da ode u servis i izvadi sve što je postojalo u teelfonu. videće da snimak nikada nije postojao. Dva dana kad je bila rasprava i kad je Grofica molila da dođem kući - rekao je Luka.

- Ja sam napolju saznala sve te neke stvari - rekla je Aneli.

- Taj Coka je dovezao mene i Aneli. Taj dečko nema veze sa ovim svetom. Rekao sam mu samo da je kod Aneli telefon. On nikad ne bi došao u situaciju da uzme od Aneli telefon. Hteo sam da neko zna gde mi je telefon. Ja sam joj dao poverenje i ušao. Sanja je sa mnom isto razgovarala i pričala pred ulazak. Dao sam joj šifru od profila - rekao je Luka.

- On je profil gde su suplementi pretvorio u podršku njegovu, a ona je odmah vratila šifru i dala njegovim ljudima - rekla je Aneli.

- Suplementi ne mogu da se šalju, a ljudi šalju porudžbine. Molio sam je da se bavi time. Stefan nije imao vremena, trebao je da ide u Španiju - rekao je Luka.

- Sanja je odmah vratila i dala ljudima, ne bi da bude u toj priči - rekla je Aneli.

- To je profil za njenu Sanju da bi mogla da demantuje Alibabu, mogu i to da kažem i šta ćemo onda? Sebe kopa - rekao je Luka.

- Demolirala te - ubacio se Alibaba.

- Kako komentarišeš to što Aneli kaže da je namerno gledala Anđela da bi provocirala Teodoru? Kakvo je to opravdanje? Ispada da joj je preče da napakosti drugoj osobi nego da pokaže poštovanje svom dečku - pitao je Darko.

- Katastrofa. Njoj je onda cilj da mene povredi - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić