Brutalno rešetanje: Mina žestoko isprozivala Aneli, Miljana u paketu demolirala nju i Luku! (VIDEO)

Takmičari večeras ne biraju reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Nisam imala priliku da se upoznam sa Lukom, samo su mi pojedinci pričali kakav mu je bio odnos prethodne sezone i koliko se davao za vezu. Krivo mi je jer sa tobom nisam stvorila komunikaciju jer Filip priča kakav si momak. Verujem da ćeš sad malo da se pokreneš i da pokažeš kakav si momak jer ova tvoja veza i veridba su te previše spustili i izgubio si samog sebe. O Aneli nemam lepo mišljenje, niti ću da ga imam do samog kraja. Ja sam sve rekla o njoj šta imam. Najviše joj zameram ono što je rekla za moju majku. Ne bih volela da prljam moja usta ovakvom nemajkom, odronom od žene. Tako da ću Luku da ostavim - rekla je Mina.

- Od Lukinog ulaska ovde meni je presmešno bio da je on video Groficu i Situ, koje je video jednom u životu. Dosta se slažem sa Anđelom. Ti si Neriu rekao da on laže, a posle ste se pomiri. Nakon što je Nerio poslao tetku u izolaciju ne znam šta više da kažem o toj ženi - rekla je Miljana.

- Bolesnice, danas si pričala drugu ženu. Molila si me da spavam u tvom krevetu i da gledamo Luku i Maju - dodala je Aneli.

- Ja svoje fanove ne vređa, Alibaba je rekao da je gledala i pratila, a verujem i da je glasala. Što se Luke tiče ušao je pogubljen, branio je Situ. Šta više pričati o Ahmićima? Samim tim što je Nerio pored Luke koji je prolazan u Anelinom životu. Da li svaki partner treba da ti upozna dete? To je žensko dete, ima da navuče traume i ko je njoj tata? Kakva će da bude kad poraste? Kakva majka, takva ćerka, a ja ne bih volela da Nora bude takva. Ono što je Luka radio, nošenje, ljubljenje, sve je to usiljeno. NJihov odnos je fejk, ovde se raščivijalo. Tu nema lj od ljubavi. Luku je poneo rijaliti, podrška i novac. Sve je ovo smehotres, a koliko je smešno toliko je i žalosno. Što se tiče Asmina samo sam ga provukla radi reda i rekla sam da se slažem sa Anđelom. Iako me Aneli vređa, a i Luka me je uvredio više puta, a i Asmin me je vređao... Luka, prošle sezone si bio top, harizmatičan, energičan i takvog Luku volim, a onda ne znam koji đavo te je naterao da uđeš u odnos sa ovom ženom. Želim ti svu sreću ovog sveta i što dalje od nje. Smatram da imaš bolju dušu, pa ću zbog duše tebe da ostavim i nju da pošaljem - govorila je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić