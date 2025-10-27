Pomirenje s majkom ili svadba sa Hanom? Nerio razrešio nedoumice i otkrio šta bi radije izabrao! (VIDEO)

Popadale vilice svima od šoka!
Takmičari ''Elite 9'' su odigrali još jednu ''Mićinu Igru istine'', a glavna tema bili su procenti Aneli Ahmić.
- Anđelo, šta misliš kakvi su bili procenti? - upitao je Mića.
- Mislim da je Aneli imala najviše, pa posle Miljana, pa posle Piksi. Otprilike je to bilo 55, 40, 5 posto - rekao je Anđelo.
- Sakrili su procente jer kad je u sedmici imala 30 posto, lomila je celo imanje - rekao je Terza.
- Zaista ne bih komentarisala, ovo je laž - rekla je Miljana.
- Aneli šta kažeš ti? - upitao je Mića.
- Ja znam ko sam i šta sam, hvala svima koji su glasali - rekla je Aneli.
- Nerio da možeš da biraš, da li bi izabrao iskreno pokajanje svoje majke i pomirenje sa njom ili svadbu sa Hanom? - upitao je Mića.
- Da mogu da biram izabrao bih svadbu sa Hanom jer mislim da se Sita neće nikada iskreno pokajati - rekao je Nerio.
