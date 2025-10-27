Ne prestaje da šokira: Maja žestoko zamerila Janjušu poniženja, pa ponovo spustila loptu sa Urošem! (VIDEO)

Mnogi nisu očekivali da će se ponovo pomiriti sa njim!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Navešću Ivana jer je više vremena provdio sa Leom, nego sa Džumijem i drugi ljudi nam više izlaze u susret. Milosava prema Dragani. Dača jer mislim da je Draganin jedini prijatelj od prošle godine - rekla je Matora.

- Broj jedan Asmin zbog psovki koje redovno koristi, a i zbog sukoba sa Urošem. Aneli je iznela neke informacije u svađi sa njim, ako je istina to je isto razočaranje za mene. Broj dva Terza ali zbog podsmevanju Milanu na podeli, a dobio si 5000 dinara. Uroš zbog sukoba sa Milosavom - govorio je Jovan Jovičić.

- Mene niko ne može da razočara jer mora prvo da me očara. Znam sa kim imam posla, vrlo sam ograničena i distancirana. Navešću osobe koje su meni drage, ali ne da ih volim, već da me je malo čačnulo. Prva osoba je Janjuš jer smo mi svašta nešto prošli i šta god da je od tebe nisam zaslužila da meni daš mali budžet. Pokušao si da me poniziš, ostavio si me među poslednjima, a ja to tebi nikad ne bih uradila. Druga osoba je Dača, ja njega gotivim, ali prema meni nije ispao fer. Mislim da je neke stvari filovao, preuveličavao i spletkario mi iza leđa. Treća osoba je Uroš Stanić, ja sam rekla da sa njim mogu 20 puta da se posvađam i pomirim. Znam da on mene gotivi, ali zbog kadra i posesivnosti se naljuti na mene kad ne provodim sa njim - govorila je Maja Marinković.

- Niko me nije očarao da bi me razočarao, ali možda iznenadio. Iznenadile su me Luka i Aneli kad su bile nominacije. Ja sam se tad iznenadila što se tiče tebe, toliko si branio svoju verenicu, celu njenu porodicu, a očekivala sam kad Aneli uđe da će da bude kako treba, bez obzira na sve što se ovde pričalo ili šta je ona videla. Očekivala sam da će biti susret vas dvoje kakav treba da bude. Drago mi je da ste se pomirili, pa furajte kako treba. Druga osoba, ali to sam već rešila, je Jakšića i rekla sam joj to otvoreno to ste vas troje - govorila je Zorica.

Autor: A. Nikolić