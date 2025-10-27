AKTUELNO

Zadruga

SPREMNI ZA POLIGRAF I DNK! Asmina proganja crv sumnje da Nora nije njegova ćerka, odlučili da sve isteraju na čistac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Izbor potrčka i Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao poniženje Aneli Ahmić od strane Luke Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je osoba koja sve živo prašta. Ona ne poštuje sebe, kako će neko drugi da je poštuje. Ja sam mislio da sam najveća budala, a onda sam video Janjuša i Luku. Njih dvoje su isti, srodne duše. I on sve prašta, kao i ona. On vidi samo pravo, kao konj. On bi njoj oprostio i prevaru. Za telefon je bila neka prevara sigurno jer je on rekao: "Budi srećna što ti nisam razbio glavu". Ona je nešto uradila dok je on išao po Noru. 90% što sam potvrdio je istina i imaju dokazi napolju. Mi svi kad se svađamo kažemo ono što mislimo, tad jezik ide pravo. On je svestan da ima ženu blam kući. On zna da mu je devojka blam života - rekao je Asmin.

- Zna ona gde je spavala i ko je šlepao kad joj se pokvario auto - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zna Luka gde sam spavala. Stefan je došao i spavala sam kod njih narednih dana. Stefan je moja najdraža osoba - rekla je Aneli.

- Ti si odron - rekao je Asmin.

- Ti si me najviše ponizio jer hoćeš da radiš DNK - rekla je Aneli.

- Da! Hoću da dođe Nora u Beograd. Imam pravo da sumnjam zbog osobe kao ti - rekao je Asmin.

- Šta ćemo postići sa DNK? - pitala je Aneli.

- Mirno ću spavati - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ste za poligraf? - pitao je Milan.

- Da - rekla je Aneli.

- Da - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

DETE LIČI NA ŽIKU: Asmina opet proganja crv sumnje da nije Norin otac, Aneli popucala po šavovima zbog njegovog traženja DNK testa! (VIDEO)

Zadruga

Demantovana! Miljana napala Asmina, on otkrio da mu je Grofica PODGREJALA sumnje da Nora nije njegova, Boginja udarila po Siti i Aneli (VIDEO)

Zadruga

Šok: Ivan otkrio na koga njegova ćerka Lena liči, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadruga

PAO DOGOVOR: Alibaba i Aneli idu da rade DNK test! Ukoliko je Nora njegova ćerka, Ahmićeva dobija STO POSTO STARATELJSTVO! (VIDEO)

Domaći

Lagala sam naciju i tebe: Aneli odbila da radi DNK test, priznala da mala Nora nije Alibabina ćerka! (VIDEO)

Domaći

Razvezao jezik: Alibaba priznao da je Sita naručila Nikici da ga ubije, tražila DNK test za Hanino dete i otkrio da ima potvrdu da Nora nije njegova!