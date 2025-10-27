SPREMNI ZA POLIGRAF I DNK! Asmina proganja crv sumnje da Nora nije njegova ćerka, odlučili da sve isteraju na čistac! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Izbor potrčka i Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao poniženje Aneli Ahmić od strane Luke Vujovića.

- Ona je osoba koja sve živo prašta. Ona ne poštuje sebe, kako će neko drugi da je poštuje. Ja sam mislio da sam najveća budala, a onda sam video Janjuša i Luku. Njih dvoje su isti, srodne duše. I on sve prašta, kao i ona. On vidi samo pravo, kao konj. On bi njoj oprostio i prevaru. Za telefon je bila neka prevara sigurno jer je on rekao: "Budi srećna što ti nisam razbio glavu". Ona je nešto uradila dok je on išao po Noru. 90% što sam potvrdio je istina i imaju dokazi napolju. Mi svi kad se svađamo kažemo ono što mislimo, tad jezik ide pravo. On je svestan da ima ženu blam kući. On zna da mu je devojka blam života - rekao je Asmin.

- Zna ona gde je spavala i ko je šlepao kad joj se pokvario auto - rekao je Milan.

- Zna Luka gde sam spavala. Stefan je došao i spavala sam kod njih narednih dana. Stefan je moja najdraža osoba - rekla je Aneli.

- Ti si odron - rekao je Asmin.

- Ti si me najviše ponizio jer hoćeš da radiš DNK - rekla je Aneli.

- Da! Hoću da dođe Nora u Beograd. Imam pravo da sumnjam zbog osobe kao ti - rekao je Asmin.

- Šta ćemo postići sa DNK? - pitala je Aneli.

- Mirno ću spavati - rekao je Asmin.

- Da li ste za poligraf? - pitao je Milan.

- Da - rekla je Aneli.

- Da - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić