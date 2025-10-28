NE ZANIMAJU ME TREŠ, GLUPE PRIČE! Anastasija dala pedalu Bori Santani, pa zaratila sa Mićom (VIDEO)

Au!

U toku je "Igra istine", a Borislav Terzić Terza postavio je pitanje Anastasiji Brčić.

- Tvoja rečenica da si se olakšala što se tiče Bore, ako si zaljubljena, ne razumem kako može da te guši? - pitao je Terza.

- Ljubav može da bude toksična i da guši. Guši me njegovo vikanje oko hrane, otimanje oko gajbe. Baš me briga za gajbu, za hranu i cigare. Ako mi nešto ne prija, imam pravo da izađem iz odnosa. Mi smo rešili, mi smo okej i ostaćemo prijatelji - rekla je Anastasija.

- Nikad nisam ukrao nešto. Uzimao sam cigare i delio ljudima koji nemaju cigare - rekao je Bora.

- Ne zanimaju me te treš, glupe priče. Ilija, možećš li navesti tri ljige? - pitala je Anastasija.

- Ne mogu tri nevesti jer niko nije ljigav prema meni. Mogu navesti tri spletkare - rekao je Ilija.

- Ko god me bude povezao sa nekim je*aću mu i oca i majku - skočio je Mića.

- Je*i, je*i! - vikala je Anastasija.

- Budaletino bolesna - rekao je Mića.

- Vanja, čuo sam da si Aneli rekla da joj je porodica destruktivna, a ispod trema si meni ispričala da ti nije jasno zbog čega. Ti si rekla da je i tvoja porodica imala tuče i zatvaranja, zbog čega osuđuješ Anelinu porodicu?- pitao je Ilija.

- Ja sam normalizovala i mogu da razumem. Ja sam širih shvatanja - rekla je Vanja.

Autor: A.Anđić