Dobro si znao da ću te ostaviti: Anastasija dala Bori šut-kartu, zbog Sandre više ne želi da ga vidi! (VIDEO)

Nije se nadao!
Anastasija Brčić ugledala je Boru Santanu i Sandru Todić na vratima Odabranih ukućana i odmah mu je dala do znanja da ga je ostavila, ali se po svemu sudeći Bora jako dobro zabavljao i to mu nije bilo bitno.
- Ti si dobro znao da ću te ja ostaviti - rekla je Anastasija.
- Nisam - rekao je Bora.
- Ajde ostavi me na miru - rekla je Anastasija.
- Ajmo Sandra da ne bude da ja nekog pravim ljubomornim - rekao je Bora.
- Ajde idi sa novom devojkom, mrš - rekla je Anastasija.
Autor: N.Panić