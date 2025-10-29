Dobro si znao da ću te ostaviti: Anastasija dala Bori šut-kartu, zbog Sandre više ne želi da ga vidi! (VIDEO)

Nije se nadao!

Anastasija Brčić ugledala je Boru Santanu i Sandru Todić na vratima Odabranih ukućana i odmah mu je dala do znanja da ga je ostavila, ali se po svemu sudeći Bora jako dobro zabavljao i to mu nije bilo bitno.

- Ti si dobro znao da ću te ja ostaviti - rekla je Anastasija.

- Nisam - rekao je Bora.

- Ajde ostavi me na miru - rekla je Anastasija.

- Ajmo Sandra da ne bude da ja nekog pravim ljubomornim - rekao je Bora.

- Ajde idi sa novom devojkom, mrš - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić