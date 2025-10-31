AKTUELNO

Ukrale ste mi 100.000 evra, dokazano: Bebica urnisao Luku i Aneli, Asmin raspravom s Ahmićevom izazvao MUK u kući (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ni muva se ne čuje!

Voditeljka je dala reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi dovršio svoje izlaganje o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Ovo je čist interes, ovo je Anelina, u ovom trenutku, slabost i da zato ostaje sa Lukom, a ovo je Luki klasičan rijaliti, to je svima jasno. Ne znamo da li je pripremljen, a ono što je priznao Terzi, sve se to sada uvezuje. Polako sve isplivava - rekao je Bebica.

- Da li ćeš Aneli da kažeš koja je to treća stvar - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam za to, neka kaže - rekao je Luka.

- Mnogo tu stvari postoje, prave još uvek tu kočnicu jedno između drugoga, Aneli balansira zbog svega sa Janjušem...Luka je rekao da prva tri, četiri dana ništa nije pitao, meni je to nenormalno - rekao je Bebica.

- Zbog rijalitija nikada neću ostati sa njom. Na moje oči da radi šta je radila sa Janjušem, a ne da dođe pitanje - rekao je Luka.

- Tu vidim ženu koja je nesrećna i ne zna šta da radi s tobom - rekao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa čekaj, je l' tebi Nora ili Sita na prvom mestu?! - pitao je Luka.

- Nora - rekao je Asmin.

- Pa što si ušao ovde zbog Site - pitao je Luka.

- Koliko si ti dala Nori?! 15.000 evra?! Meni ste ukrale 100.00 evra, dokazano, a ti si Nori dala samo 15.000 - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si moj pakao - rekla je Aneli.

- Treba u životu da budeš iskrena, da mi se pokaješ u četiri zida i ja te vadim iz pakla i vodim te u raj - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

