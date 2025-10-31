AKTUELNO

Zadruga

Ipak nije bila samo igra? Alibaba žali što su mu Uroš i Miljana uništili priču s Majom, otkrio sve detalje novog flerta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Asmin Durdžić osamio se sa Dačom Virijevićem u radiju i tu priliku iskoristio je da porazgovara s njom o Maji Marinković, za koju je priznao da ga opet gleda, te po svemu sudeći se njihov tajni flert nikada nije ni obustavio, iako su oboje tvrdili tako.

- Pričamo sada - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Spremio sam ti doručak: Alibaba rešio da napravi prvi korak i prišao Aneli, nećete verovati kako je ona reagovala! (VIDEO)

- Mnogo me nervira nešto - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nas je sj*bao Uroš i Miljana Kulić, posle smo mi sj*bali i poverenje je puklo - rekao je Alibaba.

- Ja ću da sedim na strani i da se pravim da me boli uvo - rekao je Dača.

pročitajte još

Šok nad šokovima: Alibaba skočio u Anelinu zaštitu, pa žestoko oplelo po Janjušu! Ovo niko nije očekivao (VIDEO)

- Je l' si video poglede? Na svaka dva minuta - otkriva Alibaba.

- Nisam, ne vidim na daljinu. Sad će da se napravi kontraefekat jer braniš ovu - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Alibaba totalno smekšao: Ogolio dušu i priznao da ponekad žali Aneli, ovakvom preokretu se niko nije nadao! (VIDEO)

Domaći

OPŠTI KARAMBOL TOKOM CELE NOĆI: Aneli i Alibaba u žestokom ratu, Luka przinao sve detalje flerta sa Majom Marinković!

Zadruga

Filipa Đukića boli jezik: Zbog poljupca s Miljanom mu umalo otpao, Bora otkrio sve detalje! (VIDEO)

Domaći

I DALJE JE VOLI?! Stanislav otkrio da ŽALI Mionu zbog svega što trpi u vezi sa Ša! OVO MU NIJE JASNO! (VIDEO)

Zadruga

Propala mu igra: Alibaba pročitao Luku kao bukvar, otkrio da sve radi zbog para i najavio raskrinkavanje! (VIDEO)

Zadruga

Što se nisi sklonila s bine? Luku nije zanimalo što je veren kad mu je Sara mešala kukovima, a sad je krivi (VIDEO)