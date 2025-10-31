Ipak nije bila samo igra? Alibaba žali što su mu Uroš i Miljana uništili priču s Majom, otkrio sve detalje novog flerta! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić osamio se sa Dačom Virijevićem u radiju i tu priliku iskoristio je da porazgovara s njom o Maji Marinković, za koju je priznao da ga opet gleda, te po svemu sudeći se njihov tajni flert nikada nije ni obustavio, iako su oboje tvrdili tako.
- Pričamo sada - rekao je Alibaba.
- Mnogo me nervira nešto - rekao je Dača.
- Nas je sj*bao Uroš i Miljana Kulić, posle smo mi sj*bali i poverenje je puklo - rekao je Alibaba.
- Ja ću da sedim na strani i da se pravim da me boli uvo - rekao je Dača.
- Je l' si video poglede? Na svaka dva minuta - otkriva Alibaba.
- Nisam, ne vidim na daljinu. Sad će da se napravi kontraefekat jer braniš ovu - rekao je Dača.
Autor: N.Panić