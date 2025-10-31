Kakva veza bre, ovo je raspad u najavi: Aneli obrnula igricu i marširala Luku zbog svog flerta sa Janjušem, on skočio kao oparen i krenuo da rešeta! (VIDEO)

Sve sluti na kraj?

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju nastavak razgovora Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša o njihovom odnosu . Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Ja da sam povređen kao što je ona ušla povređena, u životu ne bih ovo radio. Osećam se užasno, šta mogu da kažem? Nek nastavi da radi - upitao je Luka.

- Pogledaćete vi šta je on radio napolju - rekla je Aneli.

- Njoj su samo ojačale emocije prema Janjušu, sama je kriva što se nije sklonila - rekao je Pop.

- Sve ovo što sam ja uradila znači da se isključuje sve što je on radio. Mrš - rekla je Aneli.

- Kome kažeš mrš? Meni kažeš mrš? - upitao je Luka.

- Nastavi raditi? - upitala je Aneli.

- Ti me marškaš? Šta sam ti ja toliko loše uradio? - upitao je Luka.

- Samo ljudi šerujte klipove šta je radio. Evo nek ti Terza i Mina naručuju poklone, a gledaoci znaju šta ti rade iza leđa - rekao je Aneli.

- Mene sad napadaš što sam rekao ono Mini? - upitao je Luka.

- Luka nije upola sa mnom ovakve stvari radio - rekla je Maja.

- Gledali ste radio zajedno - rekla je Aneli.

- Nismo reč progovorili, lažovu jedan - rekao je Luka.

- Tamo ti je adresa... Šta hoćeš ti od mene? - upitala je Aneli.

- Kakva veza, ovo je raspad u najavi... Oni bre nisu srećni - rekla je Maja.

Autor: N.Panić