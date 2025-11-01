AKTUELNO

MOLIM TE, ZAOBIĐI ME: Dača prekinuo Radino jaukanje zbog neuzvraćene ljubavi, nakon njegovih reči zanemela! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Rada Todorović nastavila je da drami, nakon što su Bora Santana i Marko Janjušević Janjuš pokušali da joj učine olakšali da olakša dušu i prizna emocije prema Dači Virijeviću, što se nije dobro završilo, jer se njegovo uverenje da se ona poigraca sa njim nije promenilo.

Rada nije prestajala sa plakanjem, te se požalila Anastasiji Brčić zobg svega, a Dača je prekinuo njeno jadikovanje i poručio joj da ne spominje više njegovo ime.

- Ja ću te samo zamoliti da se ovako ne ponašaš. Kao prvo, ti i ja nismo zajedno da bi ti ovoliko plakala. Od danas nas dvoje više ne pričamo. Tvoje ponašanje nikako nije normalno. Imam samo jednu molbu za tebe. Molim te, zaobiđi me samo. Kad se meni devojka sviđala, ja nisam išao i pričao o tome na sva zvona, nego sam o tome ćutao i drugačije pokazivao. Ovo što radiš mi se ne dopada i molim te ispoštuj moj zahtev da mi se više ne obraćaš - kazao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

