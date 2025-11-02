AKTUELNO

Zadruga

Tek će da pokaže pravo lice: Pop raskrinkao prljavu igru Aleksandre Jakšić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skinuo joj masku!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića.

- Miki i ja imamo korektan odnos, ništa previše pozitivno, a ni negativno. Što se tiče tvog stava i karaktera, mislim samo da si fizički jači nego verbalno. Volim da čujem kad nego pogreši da je svestan toga. Što se tiče Aleksandra imamo top komunikaciju i prihvatila me je od samo starta. Našla mi se u mnogim situacijama i ja njoj. Od nje mogu mnogo da naučim, svašta može da me posavetuje. Jedna si mi od bližih osoba, volim da ti ispiram mozak i znam da mi ne zameraš to. Aleksandru ću da ostavim jer mi je jedna od mezimica - rekla je Dušica Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se slažem sa Bebicom što se tiče Jakšićke. Ista priča je bila kao sa Borom, a nakon sedam dana sam shvatio da je ozbiljan i grač i da voli da se kači sa igračima iz stare garniture. Ona će tek da pokaže pravo lice. Miki i ja se družimo, nadam se da ćemo biti još bolji kad izađemo. Ja ti isto zameram to za Kačavendu jer si se mešao u deul njen sa Zoricom. Dobar si, elokventan, pametan i mislim da se ćerka i sin ponose tobom. Voleo bih da ostaneš i budeš još jači. Ostavljam Jakšićku - govorio je Miladin Srdanov Pop.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

