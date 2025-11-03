Haos!
U toku ankete, došlo je do rasprave između Ivana Marinkovića i Marka Janjuševića i Jovane Tomić Matore i Nenada Macanovića Bebice.
- Bebice, nemoj da braniš ovde Janjuša i govoriš kakav je Ivan, jer ti je Tera prošle godine isprozivao, a išao si sa njegov rođendan - kazala je Matora.
- Ivan i ti ste najgori ljudi - kazao je Bebica.
- Što si verio Teodoru? - upitala je Matora.
- Volim je - rekao je Bebica.
- Voliš je, a onda gleda druge muškarce? Smešan si, Bebice - rekla je Matora.
- Imate gomilu komplesa oboje - rekao je Bebica.
Autor: S.Z.