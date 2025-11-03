AKTUELNO

Zadruga

VERIO SI JE, A ONA SE GLEDA SA DRUGIM MUŠKARCIMA: Matora skinula rukavice, pa kao nikad osolila po Bebici, on opljuvao Marinkovića i nju: VAS DVOJE STE... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

U toku ankete, došlo je do rasprave između Ivana Marinkovića i Marka Janjuševića i Jovane Tomić Matore i Nenada Macanovića Bebice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice, nemoj da braniš ovde Janjuša i govoriš kakav je Ivan, jer ti je Tera prošle godine isprozivao, a išao si sa njegov rođendan - kazala je Matora.

- Ivan i ti ste najgori ljudi - kazao je Bebica.

- Što si verio Teodoru? - upitala je Matora.

- Volim je - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voliš je, a onda gleda druge muškarce? Smešan si, Bebice - rekla je Matora.

- Imate gomilu komplesa oboje - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

