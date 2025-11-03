AKTUELNO

Zadruga

Bolje sprečiti nego lečiti: Anita priznala da je pokušala da preboli Đukića, ali nije uspela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pratićemo ih u narednim danima!

Anita Stanojlović osvrnula se i na sve aktuelne teme u Beloj kući, a na samom startu progovorila je o Maji Marinković, ali se dotakla i svog odnosa sa Filipom Đukićem.

- Maja ima X faktor i svidi se svakom muškarcu, što ne bi i Asminu? Mislim da je Asmin fanatik rijalitija i da samo gleda koja priča će mu biti dobra - rekla je Anita.

pročitajte još

Šalje me u Elitu po novi trofej: Anita na ivici suza zbog rastanka sa sinom, ne može da obuzda emocije! (VIDEO)

- Da li si ispratila Minu i Anđela u krevetu? - upitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se toliko spremam da stvarno nisam ispratila, ali oni su čini mi se bili i na početku bliski. Meni Mina i Anđelo idu kao par, ali ja iskreno mislim da se Mini sviđa Asmin i da je Terza tu samo paravan - rekla je Anita.

- Da li si prebolela Anđela? - upitala je Dušica.

pročitajte još

ANITA VEČERAS ULAZI U ELITU! Milica Mitrović novom objavom ZAPALILA MREŽE, Stanojlovićeva se obratila javnosti pred večerašnje vanredno ubacivanje (VI

- Ja sam isplakala reku suza i stvarno sam patila, ali otkad je ušao u Elitu stvarno više nemam ikakve emocije - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko se dopada Aniti? - upitala je Dušica.

- Filip i ja smo počeli da se čujemo od januara, on me podigao i motivisao i spontano smo se viđali u februaru. Stvarno nam je odnos bio super, a ja sam negde krenula da se vezujem i bila sam u fazonu: ''Bolje sprečiti nego lečiti'', sasekla sam, ali ne dovoljno - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Bolje sprečiti nego lečiti: Prepoznajte signale da je guma na ivici pucanja i izbegnite nezgodu

Zadruga

Bolje sprečiti, nego lečiti: Gastoz preduzeo mere predustrožnosti da ne bi probudio Helgu u Anđeli! (VIDEO)

Politika

'MAJDAN 2 U NAJAVI!' PIPER UPOZORAVA: Potreban je veliki oprez u narednim danima, blokaderi nasilnici mogu da organizuju više diverzija u narednih 5 d

Zadruga

Što si se naježila? Sve gori između Đukića i Maje, ovo nisu mogli da sakriju od kamera! (VIDEO)

Zadruga

OBORIO SVE SA NOGU: Novi spot Filipa Đukića ODUŠEVIO učesnike! (VIDEO)

Zadruga

'UGASILI SMO IH, BOLJE NEKA ĆUTE I SEDE!' Jelena Ilić smatra da Anita nije sama sebi uradila za SILIKONE, Tomićeva je spustila kao NIKAD! (VIDEO)