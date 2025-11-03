Bolje sprečiti nego lečiti: Anita priznala da je pokušala da preboli Đukića, ali nije uspela! (VIDEO)

Pratićemo ih u narednim danima!

Anita Stanojlović osvrnula se i na sve aktuelne teme u Beloj kući, a na samom startu progovorila je o Maji Marinković, ali se dotakla i svog odnosa sa Filipom Đukićem.

- Maja ima X faktor i svidi se svakom muškarcu, što ne bi i Asminu? Mislim da je Asmin fanatik rijalitija i da samo gleda koja priča će mu biti dobra - rekla je Anita.

- Da li si ispratila Minu i Anđela u krevetu? - upitala je Dušica.

- Ja se toliko spremam da stvarno nisam ispratila, ali oni su čini mi se bili i na početku bliski. Meni Mina i Anđelo idu kao par, ali ja iskreno mislim da se Mini sviđa Asmin i da je Terza tu samo paravan - rekla je Anita.

- Da li si prebolela Anđela? - upitala je Dušica.

- Ja sam isplakala reku suza i stvarno sam patila, ali otkad je ušao u Elitu stvarno više nemam ikakve emocije - rekla je Anita.

- Ko se dopada Aniti? - upitala je Dušica.

- Filip i ja smo počeli da se čujemo od januara, on me podigao i motivisao i spontano smo se viđali u februaru. Stvarno nam je odnos bio super, a ja sam negde krenula da se vezujem i bila sam u fazonu: ''Bolje sprečiti nego lečiti'', sasekla sam, ali ne dovoljno - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić