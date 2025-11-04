Što bi navlačio Anitu, ona je slobodna? Đedović uzvratio brutalan udarac Kariću nakon što ga je pecnuo, pa zarežao iz petnih žila: Izdajice i prodane duše od pamtiveka!

Rešio da žestoko odgovori!

Informacija koja je kao bomba odjeknula u javnost i šokirala sve jeste da je Stefan Karić muvao Anitu Stanojlović, odnosno umalo njegovu kumu, a tadašnju ženu Jovane Tomić Matore. Stefan Karić se odazvao pozivu našeg portala i dao izjavu na celokupni haos koji se dogodio:

- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga. Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić.

Upravo iz tog razloga mi smo kontaktirali i Marka Đedovića kako bi čuli njegov stav na ovu temu, a on je za Pink.rs dao svoj sud:

- Ništa inteligentnije od njega nisam ni očekivao. Znači, izgovor za izdaju prijatelja je „navlačenje“. Znači, ipak ima razloga za izdaju kod kodeksa potomaka „opasnih“ momaka sa Zvezdare, hahahahaha... Sve sami kažu i bez Đedovića, ali za ljude sa mozgom za one njihovog profila – prihvatiće da postoji razlog za izdaju zamalo kumova. Đedović je saznao kada je sve već bilo pred kraj, za to imam dokaze. A jeftini spinovi na Đedovića su smešni. Oni su izdajnici i prodane duše od pamtiveka, tako da samo nastave da prodaju najbliže zbog Đedovića. I na sve to – zašto bi on navlačio Anitu? Šta bi bio Anitin problem i da je bila s njim, a ne dopisivala se? Nije prodala nijednog prijatelja zbog toga, ali kao što rekoh na početku – ništa inteligentnije nisam ni očekivao.

Autor: N.Panić