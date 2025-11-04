Padaš pod uticaj da te dovede do ludila: Lepi Mića dao očinske savete Mikiju, zajedničkim snagama se bore protiv Bebice (VIDEO)

Pomogao mu da se smiri!
Nakon žestokog sukoba sa Nenadom Macanovićem Bebicom, Miki Dudić je došao kod Lepog Miće u Pab kako bi se smirio i porazgovarao.
- Padaš pod uticaj da te dovede do ludila - rekao je Mća.
- Iza ovih reči će morati da odgovara - rekao je Miki.
- Ja ti kažem kao otac - rekao je Mića.
- Koštaće ga! Luka hvala ti što skačeš, ali nemoj zbog mene - rekao je Miki.
- Ja neke stvari neću dozvoliti - rekao je Anđelo.
- Izjavio je da voli više Miljanu od svoje dece, šta više da pričam - rekao je Miki.
- Bebica je smešan! Ja samo idem na krme i prase i ćao, doviđenja. Ja se sprdam sa njim - rekao je Mića.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić