AKTUELNO

Zadruga

Mnogo me povredilo: Alibaba ne može da prihvati Mininu izdaju, priznao Dači koliko se loše oseća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

NIje se nadao!

Asmin Durdžić priznao je Dači Virijeviću da ga je Mina Vrbaški večeras mnogo povredila zato što mu nije otišla po piće kod Drveta mudrosti i izborila se za njega, a Dača je kao i obično pokušao da spasi Minu.

- Ti si moj brat, nemoj i ti da me izneveriš - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Urla iz petnih žila: Janjuša pogledala sreća, zbog ovog broja na ruletu se obogatio! (VIDEO)

- Šta je bilo? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svima je bilo teško otići mi po pivo, a Milena mi donela dva piva. Što nije Mina otišla da mi donese? Povredilo me jako, jako me povredilo - rekao je Alibaba.

- Mina ti je sipala previše viskija - rekao je Dača.

pročitajte još

Neću da budem utorak devojka: Anita želi vezu s Đukićem, otkrila šta je osetila prema Anđelu kad se uselila u Elitu! (VIDEO)

- Ja bih napolju za tebe i Minu ubio čoveka - rekao je Alibaba.

- Mina ti je sipala viskija koliko hoćeš - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kad tražim sad, onda mi treba sad. Jako me povredila - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ne prestaje da obeleće oko nje: Alibaba obasipa pažnjom Maju, spreman da joj sve obezbedi! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

S kim ćeš se družiti? Mina postavila Dači ultimatum, moraće da bira između nje i Sofije! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je bilo nisko: Alibaba pokušao da ponizi Kačavendu, Toša ga s pola snage zakucao za dno (VIDEO)

Zadruga

Peja u suzama napustio Belu kuću: Krah ljubavi s Enom Čolić ga potpuno dotukao, kroz jecaje priznao šta oseća! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je sve zanimalo: Milan Stoičković priznao zbog čega je u izolaciju poslao Jakšićku i Mikija Dudića! (VIDEO)

Zadruga

Dobro si znao da ću te ostaviti: Anastasija dala Bori šut-kartu, zbog Sandre više ne želi da ga vidi! (VIDEO)

Zadruga

Promenio sve boje kao semafor: Luka se izbezumio zbog pitanja o Sari, pokušao da se izvadi na pijanstvo (VIDEO)