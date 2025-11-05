Mnogo me povredilo: Alibaba ne može da prihvati Mininu izdaju, priznao Dači koliko se loše oseća! (VIDEO)

NIje se nadao!

Asmin Durdžić priznao je Dači Virijeviću da ga je Mina Vrbaški večeras mnogo povredila zato što mu nije otišla po piće kod Drveta mudrosti i izborila se za njega, a Dača je kao i obično pokušao da spasi Minu.

- Ti si moj brat, nemoj i ti da me izneveriš - rekao je Alibaba.

- Šta je bilo? - upitao je Dača.

- Svima je bilo teško otići mi po pivo, a Milena mi donela dva piva. Što nije Mina otišla da mi donese? Povredilo me jako, jako me povredilo - rekao je Alibaba.

- Mina ti je sipala previše viskija - rekao je Dača.

- Ja bih napolju za tebe i Minu ubio čoveka - rekao je Alibaba.

- Mina ti je sipala viskija koliko hoćeš - rekao je Dača.

- Ja kad tražim sad, onda mi treba sad. Jako me povredila - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić